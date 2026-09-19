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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Austrijos GP sprinte – netikėta drama: Acosta krito, o Martinas išplėšė pergalę

2026-09-19 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 23:04
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Jorge Martinas šeštadienį netikėtai triumfavo Austrijos „MotoGP“ etapo sprinte – pergalę ispanui lėmė Pedro Acostos klaida, likus vos trims ratams iki finišo.

Austrijos GP sprinto lenktynės | EPA / MARTIN DIVISEK nuotr.
GALERIJA (16)

Jorge Martinas šeštadienį netikėtai triumfavo Austrijos „MotoGP“ etapo sprinte – pergalę ispanui lėmė Pedro Acostos klaida, likus vos trims ratams iki finišo.

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22-ejų P. Acosta iki tol užtikrintai pirmavo ir atrodė pasiruošęs iškovoti pergalę KTM namų trasoje, tačiau 12-ajame iš 14 ratų ispanas 2-ajame posūkyje suklydo ir nukrito nuo motociklo.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „MotoGP“: Austrijos GP sprinto lenktynės (09.19)

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Tuo pasinaudojo J. Martinas, kuris po pirmojo rato buvo vos aštuntas, tačiau sugebėjo įspūdingai pakilti aukštyn. „Aprilia“ motociklininkas finišavo pirmas, o antrąją vietą užėmė Marcas Marquezas. Trečias liko kitas „Aprilia“ atstovas Marco Bezzecchi.

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Startavęs iš pirmosios pozicijos, J. Martinas pirmame posūkyje įvažiavo per giliai ir iškart buvo spaudžiamas M. Marquezo. Netrukus abu čempionato lyderiai susidūrė kovoje dėl pozicijos – M. Marquezas prasiveržė į priekį, o J. Martinas išvažiavo už trasos ribų ir smuko rikiuotėje.

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Tuo metu P. Acosta išnaudojo situaciją ir iš ketvirtosios vietos pakilo į antrąją. Trečiajame posūkyje M. Marquezas kiek pavėlavo stabdyti, o tuo pasinaudojęs P. Acosta prasiveržė į pirmąją vietą.

Pirmaujantis KTM motociklininkas netruko susikurti solidų pranašumą. Vos per tris ratus jis atsiplėšė daugiau nei sekunde, o septintajame rate jau turėjo apie 2.5 sek. persvarą.

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Tuo metu J. Martinas pradėjo sparčiai kilti į viršų. Septintajame rate jis aplenkė komandos draugą M. Bezzecchi ir pakilo į trečiąją vietą, o kitame rate privertė M. Marquezą plačiau išvažiuoti iš trasos bei susigrąžino antrąją poziciją.

Atrodė, kad P. Acosta pergalės jau nepaleis, tačiau 12-ajame rate ispanas padarė retą klaidą. Įvažiuodamas į antrąjį posūkį jis prarado motociklo kontrolę ir nukrito.

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J. Martinas tokiu būdu gavo dovaną ir finišą pasiekė pirmas – nuo M. Marquezo jį skyrė daugiau nei sekundė. Ši pergalė leido J. Martinui susigrąžinti „MotoGP“ čempionato lyderio poziciją. Dabar jis M. Marquezą lenkia trimis taškais.

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Trečią vietą užėmė M. Bezzecchi, o ketvirtas finišavo po dviejų etapų pertraukos į „MotoGP“ sugrįžęs Ai Ogura („Trackhouse Aprilia“). Penktas liko „Gresini Ducati“ atstovas Alexas Marquezas.

Šeštąją vietą užėmė Francesco Bagnaia – „Ducati“ motociklininkas pirmą kartą nuo vasaros pertraukos pelnė taškų. Į dešimtuką taip pat pateko Johannas Zarco, Ferminas Aldegueris ir Fabio Di Giannantonio.

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Nė vienas „Yamaha“ motociklininkas nepateko į pirmąjį dešimtuką. Gamyklinės komandos atstovas Fabio Quartararo finišavo tik 12-as.

Lenktynių nebaigė vos du sportininkai – P. Acosta ir Franco Morbidelli.

Austrijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

J. Martinas bendroje įskaitoje dabar turi 286 taškus, M. Marquezas – 283, o M. Bezzecchi – 248.

Pagrindinės Austrijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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