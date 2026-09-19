Austrijos GP sprinte – netikėta drama: Acosta krito, o Martinas išplėšė pergalę

22-ejų P. Acosta iki tol užtikrintai pirmavo ir atrodė pasiruošęs iškovoti pergalę KTM namų trasoje, tačiau 12-ajame iš 14 ratų ispanas 2-ajame posūkyje suklydo ir nukrito nuo motociklo.
Tuo pasinaudojo J. Martinas, kuris po pirmojo rato buvo vos aštuntas, tačiau sugebėjo įspūdingai pakilti aukštyn. „Aprilia“ motociklininkas finišavo pirmas, o antrąją vietą užėmė Marcas Marquezas. Trečias liko kitas „Aprilia“ atstovas Marco Bezzecchi.
Startavęs iš pirmosios pozicijos, J. Martinas pirmame posūkyje įvažiavo per giliai ir iškart buvo spaudžiamas M. Marquezo. Netrukus abu čempionato lyderiai susidūrė kovoje dėl pozicijos – M. Marquezas prasiveržė į priekį, o J. Martinas išvažiavo už trasos ribų ir smuko rikiuotėje.
Tuo metu P. Acosta išnaudojo situaciją ir iš ketvirtosios vietos pakilo į antrąją. Trečiajame posūkyje M. Marquezas kiek pavėlavo stabdyti, o tuo pasinaudojęs P. Acosta prasiveržė į pirmąją vietą.
Pirmaujantis KTM motociklininkas netruko susikurti solidų pranašumą. Vos per tris ratus jis atsiplėšė daugiau nei sekunde, o septintajame rate jau turėjo apie 2.5 sek. persvarą.
Tuo metu J. Martinas pradėjo sparčiai kilti į viršų. Septintajame rate jis aplenkė komandos draugą M. Bezzecchi ir pakilo į trečiąją vietą, o kitame rate privertė M. Marquezą plačiau išvažiuoti iš trasos bei susigrąžino antrąją poziciją.
Atrodė, kad P. Acosta pergalės jau nepaleis, tačiau 12-ajame rate ispanas padarė retą klaidą. Įvažiuodamas į antrąjį posūkį jis prarado motociklo kontrolę ir nukrito.
PEDRO NOOOO 💔— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) September 19, 2026
Acosta was flying out in front but ends it in the gravel 😓#MotoGP | #AustrianGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/c5UVh7lQ0O
J. Martinas tokiu būdu gavo dovaną ir finišą pasiekė pirmas – nuo M. Marquezo jį skyrė daugiau nei sekundė. Ši pergalė leido J. Martinui susigrąžinti „MotoGP“ čempionato lyderio poziciją. Dabar jis M. Marquezą lenkia trimis taškais.
Trečią vietą užėmė M. Bezzecchi, o ketvirtas finišavo po dviejų etapų pertraukos į „MotoGP“ sugrįžęs Ai Ogura („Trackhouse Aprilia“). Penktas liko „Gresini Ducati“ atstovas Alexas Marquezas.
Šeštąją vietą užėmė Francesco Bagnaia – „Ducati“ motociklininkas pirmą kartą nuo vasaros pertraukos pelnė taškų. Į dešimtuką taip pat pateko Johannas Zarco, Ferminas Aldegueris ir Fabio Di Giannantonio.
Nė vienas „Yamaha“ motociklininkas nepateko į pirmąjį dešimtuką. Gamyklinės komandos atstovas Fabio Quartararo finišavo tik 12-as.
Lenktynių nebaigė vos du sportininkai – P. Acosta ir Franco Morbidelli.
Austrijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
J. Martinas bendroje įskaitoje dabar turi 286 taškus, M. Marquezas – 283, o M. Bezzecchi – 248.
Pagrindinės Austrijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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