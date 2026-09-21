Wawrinka atsisveikino su Šveicarijos rinktine, Rune po traumos grįžo pergalingai

Karjerą Šveicarijos rinktinė baigė legendinis Stanas Wawrinka (ATP-134). Jis paskutiniame mače 6:4, 6:7 (4:7), 4:6 nusileido brazilui Gustavo Heidei (ATP-123). Šveicarija akistatą Rio de Žaneire pralaimėjo bendru rezultatu 1:3.
2014 m. S. Wawrinka su Šveicarijos rinktine laimėjo Daviso taurę. Tuomet komandą į priekį vedė būtent S. Wawrinka su Rogeriu Federeriu. Šveicarijos rinktinėje S. Wawrinka debiutavo dar 2004 m. Iš viso jis už rinktinę sužaidė 59 mačus ir laimėjo 28 iš jų.
Tuo tarpu Brazilijos talentas Joao Fonseca (ATP-29), 4:6, 6:3, 6:2 įveikęs Dominicą Strickerį (ATP-262), pranešė, kad nevyks į Azijos ATP turnyrus ir trumpam pristabdys karjerą, kad pilnai išsigydytų traumas.
João Fonseca announces he is missing the entire Asian Swing. pic.twitter.com/ZAPqcYoDHv— José Morgado (@josemorgado) September 21, 2026
Australijos rinktinė su Alexu de Minauru (ATP-9) namie 3:1 pranoko Lenkiją. Pats A. de Minauras nenuvylė: 6:3, 6:0 sutriuškino Maksą Kasnikowskį (ATP-231) bei 6:3, 6:3 įveikė Kamilį Majchrzaką (ATP-73). Lenkams nepadėjo geriausias šalies tenisininkas – Hubertas Hurkaczas.
Stefano Tsitsipo (ATP-44) vedama Graikijoje svečiuose 2:3 krito prieš Slovakiją. S. Tsitsipas laimėjo abu vienetų mačus, bet dvejetuose su broliu 6:7 (4:7), 3:6 nusileido Milošui Karolui ir Lukašui Pokorny. Graikai kitąmet kartu su lietuviais žais tame pačiame etape ir bandys grįžti į pirmąją grupę.
Holgerio Rune (ATP-144) sugrįžimą po traumos Danija pažymėjo pergale 3:2 prieš Bulgariją. Pats H. Rune svariai prisidėjo prie danų sėkmės, laimėdamas abu vienetų mačus ir įveikdamas bulgarų legendą Grigorą Dimitrovą (ATP-128) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Caspero Ruudo vedami norvegai 4:0 sutriuškino Kiniją, o suomiai, net ir pasikvietę geriausią pasaulio dvejetų žaidėją Harri Heliovaarą 1:3 krito prieš Monaką. H. Heliovaaara, suvienijęs jėgas su Patriku-Niklasu Salminenu 6:3, 4:6, 3:6 nusileido Romainui Arneodo ir Hugo Nysui.
Antroje pasaulio grupėje Estija išvykoje 0:4 neturėjo vilčių prieš Urugvajų. Estams nepadėjo abu geriausi šalies tenisininkai – Markas Lajalas bei Daniilas Glinka.
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