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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Wawrinka atsisveikino su Šveicarijos rinktine, Rune po traumos grįžo pergalingai

2026-09-21 22:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 22:22
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Daviso taurės pirmoje pasaulio grupėje, kurioje dalyvavo ir Lietuvos rinktinė, praėjusią savaitę žaidė ir ne viena teniso žvaigždė.

Stanas Wawrinka | Scanpix nuotr.

Daviso taurės pirmoje pasaulio grupėje, kurioje dalyvavo ir Lietuvos rinktinė, praėjusią savaitę žaidė ir ne viena teniso žvaigždė.

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Karjerą Šveicarijos rinktinė baigė legendinis Stanas Wawrinka (ATP-134). Jis paskutiniame mače 6:4, 6:7 (4:7), 4:6 nusileido brazilui Gustavo Heidei (ATP-123). Šveicarija akistatą Rio de Žaneire pralaimėjo bendru rezultatu 1:3.

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2014 m. S. Wawrinka su Šveicarijos rinktine laimėjo Daviso taurę. Tuomet komandą į priekį vedė būtent S. Wawrinka su Rogeriu Federeriu. Šveicarijos rinktinėje S. Wawrinka debiutavo dar 2004 m. Iš viso jis už rinktinę sužaidė 59 mačus ir laimėjo 28 iš jų.

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Tuo tarpu Brazilijos talentas Joao Fonseca (ATP-29), 4:6, 6:3, 6:2 įveikęs Dominicą Strickerį (ATP-262), pranešė, kad nevyks į Azijos ATP turnyrus ir trumpam pristabdys karjerą, kad pilnai išsigydytų traumas.

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Australijos rinktinė su Alexu de Minauru (ATP-9) namie 3:1 pranoko Lenkiją. Pats A. de Minauras nenuvylė: 6:3, 6:0 sutriuškino Maksą Kasnikowskį (ATP-231) bei 6:3, 6:3 įveikė Kamilį Majchrzaką (ATP-73). Lenkams nepadėjo geriausias šalies tenisininkas – Hubertas Hurkaczas.

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Stefano Tsitsipo (ATP-44) vedama Graikijoje svečiuose 2:3 krito prieš Slovakiją. S. Tsitsipas laimėjo abu vienetų mačus, bet dvejetuose su broliu 6:7 (4:7), 3:6 nusileido Milošui Karolui ir Lukašui Pokorny. Graikai kitąmet kartu su lietuviais žais tame pačiame etape ir bandys grįžti į pirmąją grupę.

Holgerio Rune (ATP-144) sugrįžimą po traumos Danija pažymėjo pergale 3:2 prieš Bulgariją. Pats H. Rune svariai prisidėjo prie danų sėkmės, laimėdamas abu vienetų mačus ir įveikdamas bulgarų legendą Grigorą Dimitrovą (ATP-128) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

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Caspero Ruudo vedami norvegai 4:0 sutriuškino Kiniją, o suomiai, net ir pasikvietę geriausią pasaulio dvejetų žaidėją Harri Heliovaarą 1:3 krito prieš Monaką. H. Heliovaaara, suvienijęs jėgas su Patriku-Niklasu Salminenu 6:3, 4:6, 3:6 nusileido Romainui Arneodo ir Hugo Nysui.

Antroje pasaulio grupėje Estija išvykoje 0:4 neturėjo vilčių prieš Urugvajų. Estams nepadėjo abu geriausi šalies tenisininkai – Markas Lajalas bei Daniilas Glinka.

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