Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Zverevas išvedė Vokietiją į Daviso taurės finalinį aštuntuką

2026-09-21 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 19:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietijos teniso rinktinė pateko į Daviso taurės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3:1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Alexanderis Zverevas.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Vokietijos teniso rinktinė pateko į Daviso taurės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3:1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Alexanderis Zverevas.

REKLAMA
0

Antroji pasaulio raketė sekmadienį 6:2, 6:4 nugalėjo Dino Prizmičių (ATP-103) ir užbaigė akistatą.  A. Zverevas šį savaitgalį laimėjo abu savo vienetų susitikimus, nepralaimėjęs nė vieno seto. Šį sezoną vokietis jau turi 55 pergales ir 13 pralaimėjimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš D. Prizmičių A. Zverevas žaidė itin užtikrintai – varžovui nesuteikė nė vienos „break pointo“ galimybės.

REKLAMA
REKLAMA

Dvejetuose vokiečiams tašką pelnė Kevinas Krawietzas ir Timas Puetzas. „US Open“ dvejetų finalininkai 7:5, 6:2 įveikė Nikolą Mektičių ir Matę Pavičių, taip suteikdami A. Zverevui galimybę užbaigti susitikimą.

REKLAMA

Į Daviso taurės finalinį etapą keliauja ir Didžiosios Britanijos rinktinė. Britai be didesnių problemų 4:0 nugalėjo Ekvadorą. Lemiama tapo Henry Patteno ir Nealo Skupskio pergalė dvejetų mače. Britai 6:3, 6:4 įveikė Gonzalo Escobarą ir Diego Hidalgo bei užtikrino savo rinktinės pergalę. Šeštadienį Didžiajai Britanijai po tašką pelnė Toby Samuelis ir Arthuras Fery.

Dar vienoje akistatoje Ispanijos rinktinė išvykoje 4:0 susitvarkė su Čile. Ispanai dominavo net ir be Carloso Alcarazo pagalbos.

Kiek anksčiau į finalo aštuonetą pateko Austrija, Kanada, Čekija, Pietų Korėja bei titulą ginsianti šeimininkė Italija.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų