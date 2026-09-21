Zverevas išvedė Vokietiją į Daviso taurės finalinį aštuntuką

Antroji pasaulio raketė sekmadienį 6:2, 6:4 nugalėjo Dino Prizmičių (ATP-103) ir užbaigė akistatą. A. Zverevas šį savaitgalį laimėjo abu savo vienetų susitikimus, nepralaimėjęs nė vieno seto. Šį sezoną vokietis jau turi 55 pergales ir 13 pralaimėjimų.
Prieš D. Prizmičių A. Zverevas žaidė itin užtikrintai – varžovui nesuteikė nė vienos „break pointo“ galimybės.
Dvejetuose vokiečiams tašką pelnė Kevinas Krawietzas ir Timas Puetzas. „US Open“ dvejetų finalininkai 7:5, 6:2 įveikė Nikolą Mektičių ir Matę Pavičių, taip suteikdami A. Zverevui galimybę užbaigti susitikimą.
Į Daviso taurės finalinį etapą keliauja ir Didžiosios Britanijos rinktinė. Britai be didesnių problemų 4:0 nugalėjo Ekvadorą. Lemiama tapo Henry Patteno ir Nealo Skupskio pergalė dvejetų mače. Britai 6:3, 6:4 įveikė Gonzalo Escobarą ir Diego Hidalgo bei užtikrino savo rinktinės pergalę. Šeštadienį Didžiajai Britanijai po tašką pelnė Toby Samuelis ir Arthuras Fery.
Dar vienoje akistatoje Ispanijos rinktinė išvykoje 4:0 susitvarkė su Čile. Ispanai dominavo net ir be Carloso Alcarazo pagalbos.
Kiek anksčiau į finalo aštuonetą pateko Austrija, Kanada, Čekija, Pietų Korėja bei titulą ginsianti šeimininkė Italija.
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