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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Darius Gudelis pristatė svarbiausius planus tapus ALK prezidentu

2026-09-21 21:39 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 21:39
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Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (ALK) prezidento posto sieksiantis Darius Gudelis išplatino oficialų pranešimą, kuriame paneigė sąsajas su Mindaugu Balčiūnu.

(BNS nuotr.)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ (ALK) prezidento posto sieksiantis Darius Gudelis išplatino oficialų pranešimą, kuriame paneigė sąsajas su Mindaugu Balčiūnu.

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„Tai visų pirma, nesu niekieno statytinis, – išplatintame pranešime cituojamas D.Gudelis. – Pirmas dalykas, kurį padariau, tai mes susėdom su Regionų krepšinio lyga (RKL), ir jiems pareiškus man paramą ir palaikymą, mane pastūmėjo sprendimo kandidatuoti link. Antras dalykas, kuris man irgi buvo labai svarbus, tai „FIBA Europe“ parama. Ir asmeniškai prezidento Jorge Garbajosa, nes būtent jo asmeniniu kvietimu aš patekau į „FIBA Europe“ valdybą. Šioje vietoje norėčiau pabrėžti, kad valdyboje aš nesu nuo Lietuvos deleguotas asmuo.

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Taip, ten svarstant įvairius klausimus, man tenka daug bendrauti ir su mūsų šalies federacijos žmonėmis, nes yra susiję reikalai, bet dar kartą pabrėžiu, kad jokio palaikymo iš dabartinės vadovybės aš neprašiau. Ir man jo nereikia, nes manau, kad mano 20 metų darbas šioje sferoje padėtas ant stalo, ir asociacijos nariai galės nuspręsti. Tad į šiuos rinkimus einu kaip visiškai nuo nieko nepriklausomas kandidatas, ir vienas iš mano tikslų yra kaip tik suvienyti krepšinio bendruomenę, kuri yra gerokai susiskaldžiusi.“

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Taip pat 52-ejų Vilniaus „Ryto“ dalininkas išskyrė tris svarbiausius darbus, į kuriuos sutelktų dėmesį tapęs ALK prezidentu.

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„Pirma, paskirti naujus rinktinės trenerius ir suformuoti visą štabą ir personalą, antra, atlikti nepriklausomą federacijos auditą, ir trečia, koncentruotis į moterų Eurobasket 2027 rengimą“, – baigė D.Gudelis.

D.Gudelio kandidatūrą iškėlė RKL. Paraiškas galima teigti iki rugsėjo 28 d., o apie dalyvavimą rinkimuose jau yra pranešęs ir Remigijus Milašius, o taip pat tai padaryti svarsto Rolandas Skaisgirys.

ALK prezidento rinkimai numatomi spalio 14 d.

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