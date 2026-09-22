Keltuose tarp Klaipėdos ir Smiltynės – galimai diskriminacinės situacijos: vaikai su negalia negalėjo pasinaudoti kai kuriomis lengvatomis

Į tarnybą kreipėsi dvi šeimos, kurios Naujojoje perkėloje negalėjo pasinaudoti lengvatomis, nors turėjo jų vaikams išduotas asmens su negalia automobilių statymo korteles.
Nurodyta, kad vienai šeimai nebuvo suteikta nuolaida bilietams, o kitai neleista įvažiuoti į keltą pirmumo tvarka.
Tarnyba: vaikai su negalia negali pasinaudoti kai kuriomis keltų lengvatomis
Tarnybai kreipusis į „Smiltynės perkėlos“ atstovus, šie tvirtino, kad vien negalią patvirtinančių dokumentų pateikimas nesuteikia lengvatų, jei jos nėra numatytos teisės aktuose. Jie taip pat pažymėjo, kad pagal galiojančius įstatymus, lengvatomis gali pasinaudoti tik tie asmenys su negalia, kurie patys vairuoja transporto priemones ar yra jų savininkai, valdytojai.
Lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės teigia, kad toks reguliavimas gali lemti diskriminacinės situacijas, ypač nepilnamečių su negalia atveju, nes jie dėl savo amžiaus ir teisinio statuso paprastai negali būti automobilių savininkais ar jų vairuotojais.
„Apskritai vien todėl, kad yra vežami tėvams, globėjams ar kitiems asmenims priklausančiu automobiliu, žmonės su negalia neturėtų patirti papildomų sunkumų. Lengvatų netekimas padėtį apsunkina tiek patiems žmonėms su negalia, tiek juos lydintiems šeimos nariams. O kadangi tokia nuostata yra įtvirtinta įstatyme, čia įžvelgiame teisinę spragą, kurią reikėtų užtaisyti“, – pranešime cituojama B. Sabatauskaitė.
B. Sabatauskaitė pabrėžia, kad šiuo atveju vertėtų atsisakyti lengvatų siejimo vien su automobilio nuosavybės teise ar kitais jo valdymo pagrindais. Taip kol kas yra numatyta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme bei Vidaus vandenų transporto kodekse.
Tarnyba kreipėsi Susisiekimo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, siūlydama įvertinti galiojantį teisinį reguliavimą ir prireikus inicijuoti atitinkamus pakeitimus.
Kadangi lygių galimybių kontrolierė neturi įgaliojimų vertinti Seime priimtų įstatymų, tyrimai dėl diskriminacijos buvo nutraukti.
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