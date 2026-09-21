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Quevedo atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir iškovojo pirmąjį WTA titulą

2026-09-21 22:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 22:44
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Kaitlin Quevedo (WTA-90) San Paule (Brazilja) iškovojo pirmąjį karjeros WTA titulą. 20-metė ispanė nesėkmingai pradėjo finalą, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą ir 4:6, 6:4, 6:2 per 2 valandas ir 8 minutes įveikė argentinietę Nadią Podoroską (WTA-200).

Kaitlin Quevedo prieš Nadią Podoroską | EPA nuotr.
GALERIJA (10)

Kaitlin Quevedo (WTA-90) San Paule (Brazilja) iškovojo pirmąjį karjeros WTA titulą. 20-metė ispanė nesėkmingai pradėjo finalą, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą ir 4:6, 6:4, 6:2 per 2 valandas ir 8 minutes įveikė argentinietę Nadią Podoroską (WTA-200).

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FOTOGALERIJA. WTA 250 turnyro San Paule finalas: Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska (09.21)

Dėl prasto oro į pirmadienį nukeltas „SP Open“ finalas K. Quevedo tapo vos aštuntuoju jos pasirodymu WTA turnyro pagrindiniame etape. Dar šių metų sausį Oklande ji debiutavo WTA ture, o vos po aštuonių mėnesių jau gali džiaugtis pirmuoju tokio lygio trofėjumi.

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Finalo pradžia geriau susiklostė N. Podoroskai. Argentinietė kontroliavo susitikimą ir laimėjo pirmąjį setą 6:4. Antrajame sete K. Quevedo atsitiesė – panaikino varžovės įgytą pranašumą ir lemiamu momentu pati atliko „breiką“. Ispanė laimėjo paskutinį seto geimą varžovės padavimų metu.

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Trečiajame sete K. Quevedo jau dominavo. Ji laimėjo pirmuosius penkis geimus ir susikrovė milžinišką persvarą 5:0. N. Podoroska dar bandė sugrįžti į mačą, tačiau ispanė netrukus užbaigė finalą dar vienu „breiku“. K. Quevedo čempionės titulą iškovojo tą pačią dieną, kai atnaujintame pasaulio reitinge pasiekė karjeros rekordą – 90-ąją vietą.

Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų ir 37,39 tūkst. JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 283 tūkst. JAV dolerių.

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