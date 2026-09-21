Quevedo atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir iškovojo pirmąjį WTA titulą

Dėl prasto oro į pirmadienį nukeltas „SP Open“ finalas K. Quevedo tapo vos aštuntuoju jos pasirodymu WTA turnyro pagrindiniame etape. Dar šių metų sausį Oklande ji debiutavo WTA ture, o vos po aštuonių mėnesių jau gali džiaugtis pirmuoju tokio lygio trofėjumi.
Finalo pradžia geriau susiklostė N. Podoroskai. Argentinietė kontroliavo susitikimą ir laimėjo pirmąjį setą 6:4. Antrajame sete K. Quevedo atsitiesė – panaikino varžovės įgytą pranašumą ir lemiamu momentu pati atliko „breiką“. Ispanė laimėjo paskutinį seto geimą varžovės padavimų metu.
Trečiajame sete K. Quevedo jau dominavo. Ji laimėjo pirmuosius penkis geimus ir susikrovė milžinišką persvarą 5:0. N. Podoroska dar bandė sugrįžti į mačą, tačiau ispanė netrukus užbaigė finalą dar vienu „breiku“. K. Quevedo čempionės titulą iškovojo tą pačią dieną, kai atnaujintame pasaulio reitinge pasiekė karjeros rekordą – 90-ąją vietą.
Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų ir 37,39 tūkst. JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 283 tūkst. JAV dolerių.
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