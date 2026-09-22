Į jaunimo olimpines žaidynes Dakare pakuoja šalčio liemenes: sportininkų laukia karštis ir drėgmė

Varžysis garinės pirties sąlygomis
Bene didžiausias Dakare sportininkų laukiantis iššūkis bus karščio ir drėgmės, kuri gali siekti net iki 90 proc., derinys. Nors su aukšta oro temperatūra tiek sportininkai, tiek ir kiti Lietuvos delegacijos nariai vykdami į varžybas užsienyje susiduria nuolat, tokia didžiulė drėgmė reikalauja visai kitokio pasiruošimo.
„Karštis – ne bėda. Su juo susiduriame visur, vasarą karščio bangų pasitaiko ir Europoje. Tačiau tokios drėgmės, kokia laukia Dakare, įprastai nepatiriame. Daugumai jaunųjų sportininkų tai bus pirma tokia patirtis. Didžiausias iššūkis Dakare bus ne varžytis, o atsistatyti po fizinio krūvio ir išsimiegoti tokiomis sąlygomis“, – sako Lietuvos jaunimo rinktinės gydytojas Paulius Petraitis.
Anot gydytojo, viena iš priemonių, padedančių sportininkams neperkaisti esant itin aukštai oro temperatūrai, yra šalčio liemenės. Šios liemenės su specialiais paketais, ilgiau nei įprastas ledas išlaikančiais žemą temperatūrą, laikomos šaldikliuose. Dakare jos bus naudojamos, pavyzdžiui, sportininkams keliaujant į treniruotes ar varžybas, kad organizmas neperkaistų dar iki starto.
Tiesa, šįkart iššūkių gali kelti ir tai, kad tiek liemenėms atvėsinti, tiek ir kitiems tikslams reikalingo ledo kiekis varžybų vietoje bus ribotas – kasdien rinktinės gaus po 5 kg ledo. Tai – gerokai mažiau, nei numatomas poreikis, tačiau bus papildomų galimybių ledo įsigyti papildomai.
Kaip sako gydytojas, varžyboms besiruošiančių sportininkų laukia specialus seminaras Lietuvos tautinio olimpinio komiteto būstinėje, kurio metu jie sužinos, kaip stebėti savo būklę ir padėti sau jaustis geriau netgi neįprastomis oro sąlygomis. Tarp pagrindinių patarimų – būtinybė vengti tiesioginių saulės spindulių ir palaikyti skysčių bei elektrolitų balansą.
Ligų prevencija prasideda dar Lietuvoje
Papildomų iššūkių ruošiantis kelionei kelia ir tai, kad Senegalas yra aktyvi maliarijos zona – žaidynių metu ten kaip tik prasidės uodų sezonas. Dėl to visiems delegacijos nariams teks gerti profilaktinius vaistus nuo maliarijos, kai kuriems – net visą mėnesį, pradedant 2 dienomis prieš išvykimą ir baigiant savaitę po grįžimo.
„Maliarija – itin pavojinga liga, kurios eiga gali būti labai sunki. Dėl šios priežasties profilaktika nėra tik formalumas. Be to, vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis, delegacijos nariams buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo kitų Dakare plintančių ligų, tokių kaip geltonasis drugys, hepatitas A ir B, meningokokas“, – sako P. Petraitis.
Jis priduria, kad į Dakarą keliausiantys sportininkai taip pat turės laikytis griežtų higienos bei maisto saugos taisyklių. Pavyzdžiui, gerti tik iš uždarų buteliukų, vengti čiaupo vandens, valgyti tik oficialiose maitinimo vietose.
„Tai – standartinė praktika, kai vykstame į regionus, kuriose vyrauja kitoks klimatas ir kitokios higienos sąlygos. Kitokia mikroflora ir kitokios maisto apdorojimo tradicijos gali sukelti papildomų rizikų sveikatai, todėl atsargumo priemonių imamės daugelyje panašaus klimato šalių. Geriau tokiu būdu apsidrausti, nei rizikuoti sveikata prieš pat startą“, – sako P. Petraitis.
Jaunimo olimpinės žaidynės vyks spalio 31 – lapkričio 13 dienomis Dakare. Tai bus pirmasis olimpinis renginys Afrikos žemyne. Žaidynėse planuojama sulaukti daugiau kaip 200 delegacijų ir apie 2,7 tūkst. sportininkų. Programoje numatytos 25 sporto šakos, bus išdalinti 153 medalių komplektai. Iš Lietuvos į Dakaro jaunimo olimpines žaidynes vyks 14 sportininkų, jie dalyvaus aštuonių sporto šakų varžybose: bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, lengvosios atletikos, pakrančių irklavimo, plaukimo ir 3x3 krepšinio. Lietuviams LTOK spalio mėnesio pradžioje organizuoja aklimatizacijos treniruočių stovyklas, kad būtų lengvesnė adaptacija prie Dakaro karščio.
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