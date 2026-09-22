Čekijos moterų teniso rinktinė – tarp keturių stipriausių Billie Jean King taurėje

Vimbldono čempionė pirmajame sete dominavo ir neleido varžovei nė karto turėti galimybės taškų laimėti jos padavimų serijos. Antrajame sete britė jau priešinosi gerokai atkakliau. K. Boulter puikiai padavinėjo kamuoliuką, o tenisininkėms teko žaisti pratęsimą. Vis dėlto svarbiausiais momentais L. Noskova buvo tikslesnė ir laimėjo jį 7:3.
„Pirmi mačai niekada nebūna lengvi, todėl mane nustebino, kaip gerai sužaidžiau pirmąjį setą. Antrasis buvo gerokai sunkesnis. Katie labai gerai padavinėjo kamuoliuką ir nesuteikė daug progų, todėl turėjau išnaudoti visus savo šansus pratęsime. Tai suveikė“, – po mačo sakė L. Noskova.
Pirmąjį Čekijos rinktinės tašką iškovojo Marie Bouzkova (WTA-26). Rinktinės kapitonė Barbora Strycova jai suteikė antrosios rinktinės raketės vietą, nors pasaulio reitinge aukščiau yra Karolina Muchova (WTA-8).
Šis sprendimas pasiteisino. M. Bouzkova po daugiau nei trijų valandų kovos 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 įveikė Sonay Kartal (WTA-127).
Čekė pasinaudojo savo universaliu žaidimu ir aktyviais išėjimais prie tinklo, tačiau S. Kartal ilgą laiką neleido varžovei atsikvėpti. 24-erių britė į kortą grįžo po pusės metų pertraukos. Ji buvo priversta praleisti pastaruosius šešis mėnesius dėl nugaros traumos, tačiau nepaisant ilgos pertraukos ji sugebėjo rimtai pasipriešinti 26-ajai pasaulio raketei.
„Manau, kad ji sužaidė neįtikėtinai. Po pusės metų be oficialių mačų ji sugrįžo ir parodė tokį tenisą – jai jaučiu didžiulę pagarbą“, – varžovę gyrė M. Bouzkova.
Čekijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Kazachstano arba Ispanijos tenisininkėmis.
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