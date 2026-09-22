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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Old Power“ su Brazauskiu ir Montvydu iškovojo golbolo Čempionų lygos bronzą

2026-09-22 15:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 15:01
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Berlyne (Vokietija) baigėsi 2026 m. EGCA golbolo Čempionų lygos sezonas. Finaliniame etape bronzos medalius iškovojo Manto Brazauskio ir Nerijaus Montvydo atstovaujama „Old Power“ (Suomija) komanda.

„Old Power“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Berlyne (Vokietija) baigėsi 2026 m. EGCA golbolo Čempionų lygos sezonas. Finaliniame etape bronzos medalius iškovojo Manto Brazauskio ir Nerijaus Montvydo atstovaujama „Old Power“ (Suomija) komanda.

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A grupėje „Old Power“ 8:12 pralaimėjo prieš „Cankayą“ (Turkija), bet 12:2 sutriuškino Berlyno „Fuchse“ (Vokietija), 11:10 palaužė Krokuvos „BRUK-BET Termalica“ (Lenkija) pasipriešinimą bei 11:1 nepaliko vilčių „Fen Tigers“ (Didžioji Britanija). Grupėje „Old Power“ užėmė 2-ą vietą tarp 5 ekipų.

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Ketvirtfinalyje „Old Power“ 6:4 pranoko Geteborgo FSBU (Švedija), o pusfinalyje po pratęsimo 8:9 krito prieš Rostoko „RGC Hansą“ (Vokietija). Mažajame finale „Old Power“ 19:9 nepaliko vilčių „BRUK-BET Termalica“ klubui, o kovoje dėl aukso „RGC Hansa“ 14:10 pranoko „Cankayą“.

N. Montvydas buvo „Old Power“ atakų lyderis. Jis pelnė 25 įvarčius ir buvo 5-as pagal rezultatyvumą visame turnyre.

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