Andrius Petrovas ir kiti Lietuvos raiteliai Lenkijoje pelnė prizines vietas

Andrius Petrovas su Just Cornet R. T. žirgu prestižinėje „Grand Prix“ rungtyje buvo 5-as. Su Chili lietuvis 120 cm aukščio kliūčių konkūruose užėmė pirmą ir antrą vietas, o 125 cm – trečią, su Walkiria buvo antras 140 cm kliūčių trasoje, ketvirtas – 135 cm ir penktas – 130 cm, o su Inteligent Boy – N užėmė 5-ą vietą 130 cm kliūčių konkūre. Lietuvis uždirbo 4026 eurus.
Saulė Jočytė su Chuck Bass 120 cm kliūčių konkūruose užėmė pirmą ir trečią vietas, o 125 cm – ketvirtą. Taip pat lietuvė su Quintago Nso buvo 5-a 135 cm kliūčių konkūre ir 9-a – 130 cm. S. Jočytei atiteko 900 eurų.
Ignas Makarauskas su Pikarlo V laimėjo 5-6 metų žirgų 120-130 cm kliūčių rungtį, o kitoje identiškoje rungtyje užėmė 11-ą vietą. 5-6 metų žirgų 115-125 cm kliūčių konkūre lietuvis triumfavo su Rio, o su Othello Mob užėmė 13-ą vietą 130 cm kliūčių rungtyje. Lietuvis pelnė 256 eurus.
Danielius Gutkauskas, Trojus Rimkevičius ir Laura Martinavičiūtė tarp prizininkų nepateko.
Dailiojo jojimo varžybose Lenkijoje Sandra Sysojeva su Maxima Bella iškovojo 3 pergales, o su Jewel Star nugalėjo Lenkijos taurės įskaitoje. S. Sysojevai atiteko 5070 eurų.
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