Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Andrius Petrovas ir kiti Lietuvos raiteliai Lenkijoje pelnė prizines vietas

2026-09-22 14:49 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 14:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Varšuvoje (Lenkija) vyko tarptautinės konkūrų varžybos, kuriose startavo ir 6 lietuviai.

Andrius Petrovas | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Varšuvoje (Lenkija) vyko tarptautinės konkūrų varžybos, kuriose startavo ir 6 lietuviai.

REKLAMA
0

Andrius Petrovas su Just Cornet R. T. žirgu prestižinėje „Grand Prix“ rungtyje buvo 5-as. Su Chili lietuvis 120 cm aukščio kliūčių konkūruose užėmė pirmą ir antrą vietas, o 125 cm – trečią, su Walkiria buvo antras 140 cm kliūčių trasoje, ketvirtas – 135 cm ir penktas – 130 cm, o su Inteligent Boy – N užėmė 5-ą vietą 130 cm kliūčių konkūre. Lietuvis uždirbo 4026 eurus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulė Jočytė su Chuck Bass 120 cm kliūčių konkūruose užėmė pirmą ir trečią vietas, o 125 cm – ketvirtą. Taip pat lietuvė su Quintago Nso buvo 5-a 135 cm kliūčių konkūre ir 9-a – 130 cm. S. Jočytei atiteko 900 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Ignas Makarauskas su Pikarlo V laimėjo 5-6 metų žirgų 120-130 cm kliūčių rungtį, o kitoje identiškoje rungtyje užėmė 11-ą vietą. 5-6 metų žirgų 115-125 cm kliūčių konkūre lietuvis triumfavo su Rio, o su Othello Mob užėmė 13-ą vietą 130 cm kliūčių rungtyje. Lietuvis pelnė 256 eurus.

Danielius Gutkauskas, Trojus Rimkevičius ir Laura Martinavičiūtė tarp prizininkų nepateko.

Dailiojo jojimo varžybose Lenkijoje Sandra Sysojeva su Maxima Bella iškovojo 3 pergales, o su Jewel Star nugalėjo Lenkijos taurės įskaitoje. S. Sysojevai atiteko 5070 eurų.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų