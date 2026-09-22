Laura Burgytė išbandė jėgas pasaulio jaunų žirgų konkūrų čempionato finale

5 metų žirgų konkūre Simas Seilius su Royal Brackla pirmajame kvalifikacijos etape neklydo ir gavo 34,73 euro, o antrajame liko 169-as. Paguodos varžybose S. Seilius su žirgu taip pat įveikė trasą be klaidų ir pelnė 44,65 euro.
Miglė Jančiauskė su Rivaldo pirmame etape liko 95-i, antrame – 186-i, o paguodos varžybose įveikė trasą be klaidų ir gavo 44,65 euro.
6 metų žirgų pirmajame kvalifikacijos etape Laura Burgytė su Pandour S užėmė 70-ą vietą, o Vincas Civinskas su Cascada Nso – 232-ą. Antrame etape L. Burgytė už 19-ą vietą gavo 25 eurus, o V. Civinskas užėmė 98-ą poziciją. Paguodos varžybose V. Civinskas liko 81-as.
L. Burgytė pateko į finalą ir jame buvo 23-ia.
7 metų žirgų grupėje Augustė Railaitė su Cleopatra pirmą kvalifikacijos etapą baigė 83-ia, antrą – 151-ą, o paguodos etape liko 52-a.
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