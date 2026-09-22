Pirmąjį „Žalgirio“ mačą prognozavę Lekšas ir Lastauskas: „Ant popieriaus – panašus lygis“

Per savaitę labiausiai pasistūmėjo būtent pastaroji istorija. Praėjusią savaitę laidos duetas dar kalbėjo apie tuo metu vienintelę viešai nuskambėjusį kandidatą – Remigijų Milašių. Susėdus šįkart, žiniasklaidoje jau buvo pasirodžiusios dar dvi pavardės – Dariaus Gudelio bei Rolando Skaisgirio.
Priešlaikiniai ALK prezidento rinkimai vyks spalio 14 d., o kandidatūras asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25-osios.
ALK rinkimuose – trys pavardės
Lekšo vertinimu, visi trys kandidatai Lietuvos krepšiniui reikštų gana skirtingą kryptį.
„Skaisgirys yra verslo magnatas, jis dalyvavo visuose šituose dalykuose ir prie Balčiūno, bet jis tikrai nebūtų kitas Balčiūno žmogus, kaip iškart yra aišku su Gudeliu, – kalbėjo Jonas. – Pats Balčiūnas skambinėja periferijoms ir agituoja už Gudelį. Skaisgirys turi tvirtą savo nuomonę. Bet jis vis tiek yra labiau iššaukianti asmenybė.
Mes kalbame, kad mums dabar reikia labiau vienijančio žmogaus. Gudelis, kad ir kaip gerai jis išmanytų visus tuos dalykus, turėtų patirties ir būtų „FIBA Europe“ narys, tai bet kokiu atveju yra tiesioginis „Ryto“ atstovas. Akivaizdu, kad su „Žalgiriu“ tokiu atveju bendro sutarimo neturėsi.“
Ir nors per savaitę atsirado du nauji kandidatai, paties Jono pasirinkimas nepasikeitė.
„Jeigu reikėtų man balsą atiduoti, aš būčiau už Milašių. Man tai atrodo žmogus, kuris suvienytų ir vieną, ir kitą pusę“, – sakė jis.
Kol oficialus kandidatų sąrašas dar nesuformuotas, Lekšas pasidalijo ir iš krepšinio aplinkos išgirstu neoficialiu jėgų išsidėstymo vertinimu.
„Vienas gerai įsigilinęs krepšinio žmogus man kaip tik šiandien parašė procentais, jis sako: 35 proc. Milašius, 35 proc. Gudelis ir 30 proc. Skaisgirys“, – sakė krepšinio ekspertas ir komentatorius.
„Ai, čia taip? Mes tuomet tą balsavimą žiūrėsime kaip „Euroviziją“, – reaguodamas juokėsi Lastauskas. – Ruošiamės, spalio 14 d. rinksimės su gėrimais ir užkandžiais.“
Shaquille'as O'Nealas atvyksta į Kauną
Dar viena Lietuvoje didžiulio dėmesio sulaukusi žinia – rugsėjo 29 d. „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiakos“ Eurolygos rungtynes Kaune stebės vienas garsiausių visų laikų krepšininkų Shaquille'as O'Nealas.
Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) legenda į Lietuvą atvyksta dėl sudarytos partnerystės su „Nord Security“ – įmonės, kurios vienas iš įkūrėjų dabar yra ir vienas iš „Žalgirio“ savininkų – Tomas Okmanas.
Keturių NBA čempiono titulų laimėtojo vizitas Benui vis dar skamba sunkiai įtikėtinai.
„Aš vis dar netikiu, vis dar galvoju, kad meluoja“, – sakė Lastauskas.
Tuo metu Lekšas įsitikinęs, kad tai bus garsiausias visų laikų krepšinio svečias Eurolygos rungtynėse.
„Durantas Graikijoje „Olympiakos“ rungtynes stebėjo, buvo kažkas wow, bet man atrodo, kad Shaqas yra dar rimčiau, pasauliniu lygiu labiau žinomas, – tvirtai kalbėjo Jonas. – Sakyčiau, kad jis visų laikų krepšinio istorijoje yra ketvirtas žinomiausias, populiariausias žmogus. Michaelas Jordanas, LeBronas Jamesas, Kobe Bryantas ir tuomet Shaquille'as O'Nealas.“
Pirmoji Eurolygos Supertaurė – „Real“ rankose
Savotiška įžanga į Eurolygos sezoną tapo pirmą kartą organizuota Eurolygos Supertaurė, kurioje Abu Dabyje varžėsi keturi klubai – Pirėjo „Olympiakos“, Stambulo „Fenerbahče“, Madrido „Real“ ir „Dubai“.
Pirmajame pusfinalyje „Olympiakos“ 92:90 palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Fenerbahče“, nors Turkijos klubas rungtynėse buvo susikrovęs dviženklę persvarą.
„Komandos stengėsi, pamatėme ir tas rotacijas, kurias matysime sezone. Realiai, „Feneris“ turėjo laimėti, buvo įdomu pamatyti jų potencialą su visais naujokais, – įspūdžiais dalijosi Lekšas. – Nustebino Braxtonas Key. Pirmavo keliolika taškų „Fenerbahče“ ir per ketvirtą kėlinį viską išbarstė.
Man apskritai atrodo, kad „Olympiakos“ yra įlipę į galvas „Feneriui“ jau kurį laiką. Kai buvo ta situacija prieš porą sezonų reguliariajame sezone, kuomet Šaras užsipuolė Bartzoką, nuo to laiko „Fenerbahče“ nelaimi prieš „Oly“ krepšininkus.“
Kitame pusfinalyje „Real“ panaikino 16 taškų deficitą ir per pratęsimą 98:95 įveikė „Dubai“, o finale 93:89 palaužė „Olympiakos“.
„Mane apskritai nustebino, kad „Real“ laimėjo, nes atrodė silpniausia komanda su daugiausiai pasikeitimų, – vertino Lekšas. – Pusfinalyje buvo gilioje duobėje prieš „Dubai“, bet sugebėjo grįžti. Manau, Pedro Martinezo faktorius veiks.
Šiaip, žvelgiant į sudėtį, nuo praėjusio sezono tai yra susilpnėjusi komanda – išvyko Mario Hezonja, Trey Lylesas. Atrodo, bus jiems sunkus, bet raktas turbūt bus Pedro Martinezo žaidimas. Matosi, kad Timothe Luwawu-Cabarrot bus daromas naujuoju lyderiu, naujuoju Hezonja.“
„Žalgirio“ startas LKL
„Žalgiris“ iki Eurolygos starto jau spėjo sužaisti dvejas oficialias rungtynes. Lietuvos čempionai vietiniame fronte svečiuose 98:77 nugalėjo „Gargždus“, o Klaipėdoje 93:69 susitvarkė su vietos „Neptūnu“.
Tarp dviejų išvykų kauniečiai keletą dienų praleido Lietuvos pajūryje.
„Labai gerai, kad pavyko susiorganizuoti tokią mini stovyklą pajūryje. Visi susilipdė, nuvarė į pirtelę, – sakė Lekšas. – Tai buvo labai svarbu, nes jie pasiruošime neturėjo jokios stovyklos, tik buvo Londone.“
Vis dėlto pirmosios rungtynės dar kartą iškėlė klausimus, kurie buvo keliami visą tarpsezonį, o prasidėjus Eurolygos kovoms tarp dar aktualesni.
„LKL kol kas tvarkingai susitvarkė, bet daug klausimų yra. Matėsi, kad net „Neptūnas“ ir „Gargždai“ susikūrė situacijų prieš JV, ypač kai aikštėje nebuvo Williamso-Gosso, – tikino Jonas. – Bet aišku, iš LKL išvadų daryti nereikėtų.
„Žalgiris“ anksčiau turėdavo nuo sezono starto gaudyti grandus, rinkti kiekvieną pergalę. Šitas „Žalgiris“, manau, turi prabangą klysti, šlifuoti žaidimą, susirinkti kelis netikėtus pralaimėjimus. Bet jie turi tokį bagažą, jog gali jaustis ramūs, kad pavasarį kovos dėl atkrintamųjų.“
Tuo metu Lastauskas kalbėdamas apie Valančiūną pasidalijo visiškai kitokiu, netradiciniu lūkesčiu.
„Aš tikiuosi, kad JV viską sau leis aikštėje – parodys, kas yra bosas ant parketo, – sakė Benas. – Rėks, šauks kitų komandų treneriams, savininkams, teisėjams, varžovams, žiūrovams. Jis visur leis žinoti, kas yra bosas. Jis yra didžiausia spinta Eurolygoje, kodėl jis negali sau leist visų siuntinėti į visas puses?“
Eurolygos startas – Belgrado pragare
Pirmasis „Žalgirio“ testas Eurolygoje laukia prieš pastaraisiais metais principiniu tapusį varžovą ir bene sudėtingiausioje atmosferoje visoje Eurolygoje. Mačai su „Crvena Zvezda“ yra įgavę ir politinį prieskonį.
Serbijos klubas į sezoną taip pat ateina pasikeitęs, nuo šiol komandai vadovauja ilgametis Malagos „Unicaja“ pergalių architektas Ibonas Navarro, o sudėtyje netrūksta individualiai stiprių gynėjų.
„Žiūrėjau dvejas „Zvezdos“ rungtynes draugiškame turnyre Kipre. Jei sakome, kad „Žalgiriui“ reikės laiko, tai serbai su nauju treneriu Ibonu Navarro turi dar daugiau reikalų. Ten atrodė komanda nelabai valdoma. Rotacijos tokios, kaip Malagoje, kur visi gauna panašiai minučių“, – analizavo Lekšas.
Vis dėlto talento prasme Jonas tarp komandų didelio skirtumo nemato.
„Talento „Zvezda“ turi labai daug, jei lyginti komandas ant popieriaus – sakyčiau labai panašus lygis, – svarstė jis. – Čia bus labai didelis iššūkis, varžovai turi Jaredą Butlerį, kuris, manau, šiemet sprogs Eurolygoje, yra Chrisas Jonesas, kuris gerai atakuoja po driblingo. Viskas bus apie pikenrolo gynybą, tad Valančiūną reikės kažkaip slėpti. Gal Tubelis penktoje pozicijoje bus dažnai matomas.“
Dar vienas išbandymas kauniečių laukia būtent tribūnose. Praėjusio sezono „Žalgirio“ viešnagę Belgrade Lekšas prisiminė itin nemaloniai.
„Klausimas, kiek bus provokacijų tribūnose. Pernai tai buvo pragaras, buvo žiauriai baisu. Teroristinė valstybė ten labai smarkiai palaikoma. Jie supranta, kaip mums tai yra svarbu ir tuo naudojasi. Tame fone matyti Donatą Motiejūną buvo dar šlykščiau“, – sakė Lekšas.
Nepaisant sudėtingų aplinkybių, abu laidos vėdėjai pateikė Lietuvos komandai palankius spėjimus.
Spėjimai:
Lekšas: „Crvena Zvezda“ 84:88 „Žalgiris“
Lastauskas: „Crvena Zvezda“ 69:82 „Žalgiris“
Prognozės
Laidos pabaigoje Jonas ir Benas išsirinko dar ketverias intriguojančias Eurolygos rungtynes ir pradėjo savo visą sezoną truksiantį spėlionės žaidimą.
Dviejuose mačuose iš keturių Lekšo ir Lastausko nuomonės dėl susitikimo nugalėtojo išsiskyrė.
„Dubai“ – „Real“ (ketvirtadienis 19 val.)
- Lekšas: „Dubai“ 91:87 „Real“
- Lastauskas: „Dubai“ 88:93 „Real“
„Hapoel“ – „Bayern“ (ketvirtadienis 19 val.)
- Lekšas: „Hapoel“ 90:83 „Bayern“
- Lastauskas: „Hapoel“ 92:83 „Bayern“
„Barcelona“ – „Anadolu Efes“ (ketvirtadienis 21.30 val.)
- Lekšas: „Barcelona“ 87:82 „Efes“
- Lastauskas: „Barcelona“ 79:68 „Efes“
„Partizan“ – „Emporio Armani“ (penktadienis 21.45 val.)
- Lekšas: „Partizan“ 89:84 „Emporio Armani“
- Lastauskas: „Partizan“ 77:88 „Emporio Armani“
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
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