Istorinis renginys: Dzūkijoje prasideda Europos orientavimosi sporto čempionatas

Europos čempionato varžybos prasidės rytoj, o šiandien daugiau nei 300 sportininkų iš 35 valstybių turi galimybę iš arčiau susipažinti su Dzūkijos miškais oficialioje treniruotėje. Pavakarę Druskininkuose vyks ir iškilmingas atidarymas.
„2006 metais tuose pačiuose miškuose vyko pasaulio jaunimo čempionatas. Lygiai po 20 metų aukščiausio lygio orientavimosi sporto varžybos grįžta į Lietuvą, tai istorinis įvykis mūsų bendruomenei. Kitas žingsnis – po 5–6 metų galėsime pretenduoti ir į pasaulio čempionatą“, – sako čempionato direktorius Vilius Aleliūnas.
Lietuvos rinktinėje – kartų kaita
Prieš kelias savaites varžybų dalyviai jau galėjo susipažinti su Lazdijų apylinkėse vyksiančių varžybų vietovėmis treniruočių stovykloje. Tankūs miškai ir lygesnis reljefas turėtų tapti privalumu Baltijos šalių rinktinėms. Vis dėlto Lietuvos rinktinės nariams tokio lygio varžybų patirtis yra nauja – iš 16 komandos narių 9 debiutuos Europos čempionate.
„Atsakomybė didelė, bet tai, kad čempionatas vyksta namuose, palengvino pasirengimą. Iš mūsų daug tikimasi, tikiuosi, kad nustebinsime ne tik žiūrovus, bet ir patys save, nes pasiruošti galėjome išskirtinai gerai“, – apie lūkesčius čempionate teigia vienas ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos orientavimosi sporto bėgte atstovų Tautvydas Rimkus.
Dėl istorinio čempionato trumpam į orientavimosi sportą grįžo su juo užaugusi, bet prieš ketverius metus biatloną pasirinkusi Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių dalyvė Judita Traubaitė.
„Labai norėjosi grįžti į orientavimosi trasas, todėl, kai sužinojau, kad toks istorinis renginys vyks Lietuvoje, be to, pasibaigė olimpinis ciklas, dvejonių neliko, kad norėsiu bandyti patekti į rinktinę, pasiruošti kuo geriau ir sudalyvauti. Labai smagu, jausmas kaip namo sugrįžus“, – sako J. Traubaitė.
Lietuvos rinktinei J. Traubaitė atstovaus kartu su sese Saule.
Dzūkijos miškuose – pasaulio elitas ir rekordinė auditorija
Varžybos vyks Lazdijų ir Alytaus rajonuose – Petroškų ir Noškūnų miškuose. Druskininkuose dalyviai gyvena, čia įsikūręs varžybų centras, miesto centre vyks apdovanojimų ceremonijos. Didžiausiu organizatorių iššūkiu tapo neseniai per Lietuvą praūžusi audra ir galimas oro pavojus – dėl privirtusių medžių teko perbraižyti žemėlapius, parengtas veiksmų planas oro pavojaus atveju.
Dalyviai kovos atskirose Europos čempionato ir pasaulio taurės varžybų įskaitose. Europos čempionato įskaitoje bus išdalinta po 3 moterų ir vyrų medalių komplektus – vidutinės ir ilgosios trasų bei estafečių varžybų. Finaliniame pasaulio taurės varžybų etape paaiškės asmeninių ir komandinių įskaitų nugalėtojai ir prizininkai. Varžybas rodys rekordinis skaičius Europos televizijų, taip bus pasiekta didžiausia auditorija šios sporto šakos istorijoje. Šiuolaikinės transliacijų technologijos, GPS sekimas ir kameros leis žiūrovams sekti sportininkų kovą bei svarbiausius trasos momentus net tada, kai jie varžysis giliai miške. Lietuvoje oficialus varžybų transliuotojas – LRT.
„Lietuvos rinktinė vyksta kartų kaita, bet paskutinis pasaulio taurės etapas parodė, kad mūsų moterų rinktinė gali pasiekti aukštą rezultatą estafečių varžybose. Sportininkams nenoriu kelti labai didelių lūkesčių, tikslas būtų asmeninėse varžybose patekti į stipriausiųjų dvidešimtuką, tai būtų labai aukštas rezultatas, o estafečių varžybose, jeigu kuri nors komanda būtų TOP 6, būčiau labiau nei patenkintas“, – lietuvių galimybes vertina V. Aleliūnas.
Rytoj Noškūnų miške vyks Europos čempionato kvalifikacijos varžybos. Į ketvirtadienį vyksiantį ilgosios trasos A finalą pateks po 20 stipriausių orientacininkų iš kiekvienos iš trijų grupių. Vidutinės trasos finalai – šeštadienį, o kova dėl estafečių varžybų nugalėtojų titulų – sekmadienį.
Į varžybas atvykę galės ne tik grožėtis geriausių planetos orientacininkų kova dėl titulų, bet ir patys iš arčiau susipažinti su orientavimosi sportu. Penktadienį–sekmadienį jie galės dalyvauti žiūrovų varžybose „EOC Tour“, taip pat „Pažink Dzūkiją“ iššūkyje, įvairiose kitose veiklose.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.