Lietuvos vyrų šachmatų rinktinė FIDE olimpiadoje nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną

Šeštajame ture Lietuvos vyrų rinktinė 3:1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Pergales iškovojo Titas Stremavičius ir Glebas Pidlužnij, o po pustaškį pridėjo Tomas Laurušas bei Pijus Stremavičius.
Lietuvos moterų rinktinė pasiekė lygiąsias – 2:2 – prieš Velsą. Savo partijas laimėjo Simona Limontaitė ir Agnė Mickūnaitė, o nesėkmes patyrė Salomėja Zaksaitė ir Gabija Šimkūnaitė.
Lietuvos vyrų rinktinė su 9 taškais užima 23-ią vietą. Lietuvos moterys turi 7 tšk. ir rikiuojasi 67-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 11-os.
Septintajame ture Lietuvos vyrų lauks Čekija, o moterų – Albanija.
Rugsėjo 22 d. – vienintelė poilsio diena turnyre. Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d.
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