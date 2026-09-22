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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos vyrų šachmatų rinktinė FIDE olimpiadoje nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną

2026-09-22 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 12:37
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Samarkande (Uzbekistanas) pirmadienį tęsėsi 46-oji FIDE šachmatų olimpiada.

Pijus Stremavičius ir Gustas Morkūnas | Organizatorių nuotr.

Samarkande (Uzbekistanas) pirmadienį tęsėsi 46-oji FIDE šachmatų olimpiada.

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Šeštajame ture Lietuvos vyrų rinktinė 3:1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Pergales iškovojo Titas Stremavičius ir Glebas Pidlužnij, o po pustaškį pridėjo Tomas Laurušas bei Pijus Stremavičius.

Lietuvos moterų rinktinė pasiekė lygiąsias – 2:2 – prieš Velsą. Savo partijas laimėjo Simona Limontaitė ir Agnė Mickūnaitė, o nesėkmes patyrė Salomėja Zaksaitė ir Gabija Šimkūnaitė.

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Lietuvos vyrų rinktinė su 9 taškais užima 23-ią vietą. Lietuvos moterys turi 7 tšk. ir rikiuojasi 67-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 11-os.

Septintajame ture Lietuvos vyrų lauks Čekija, o moterų – Albanija.

Rugsėjo 22 d. – vienintelė poilsio diena turnyre. Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d.

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