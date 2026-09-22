Vilniuje vaikai treniruojasi kartu su profesionalais: dviračių sporto patirtimi dalijasi Rokas Adomaitis

Čia vaikus pasitinka ne tik patyrusi trenerė Tatjana Petrauskienė, bet ir profesionalus „Energus“ dviratininkas Rokas Adomaitis. Jauniesiems akademijos nariams tai – išskirtinė galimybė sportuoti šalia žmogaus, kuris pats kasdien treniruojasi, siekia aukščiausių rezultatų ir puikiai supranta kelią nuo pirmųjų kilometrų iki profesionalaus sporto.
„Vaikams labai svarbu šalia savęs matyti gyvą pavyzdį. Profesionalūs sportininkai jiems nėra tik žmonės, kuriuos galima pamatyti per televiziją ar socialiniuose tinkluose – jie treniruojasi kartu, dalijasi savo patirtimi, padrąsina ir parodo, kad kiekvienas profesionalas kažkada taip pat pradėjo nuo pirmosios treniruotės“, – sako „Energus Talentų akademijos“ vyriausioji trenerė Tatjana Petrauskienė.
Profesionalų patirtis – šalia vaikų
„Energus Talentų akademija“ yra platesnės dviračių sporto bendruomenės dalis. Greta jos veikia vienintelė Lietuvoje profesionali UCI „Continental“ lygio komanda „Energus“, kurios sportininkai nuolat keliauja po Europą ir kitas pasaulio šalis, dalyvauja aukšto lygio tarptautinėse varžybose ir varžosi su stipriausiais dviratininkais.
Sugrįžę iš lenktynių profesionalai savo patirtimi dalinasi su jaunąja karta. Vaikai gali išgirsti tikrų istorijų iš varžybų, užduoti klausimų apie treniruotes, pasirengimą ir sportininko kasdienybę, stebėti profesionalų darbą bei mokytis iš jų ne tik važiavimo technikos, bet ir atkaklumo, atsakomybės bei gebėjimo nepasiduoti.
Rokas Adomaitis pabrėžia, kad profesionalaus sportininko kelias prasideda ne nuo rezultatų, o nuo meilės judėjimui ir bendruomenės, kurioje vaikas jaučiasi priimtas.
„Svarbiausia, kad vaikai nebijotų bandyti. Kiekvienam iš pradžių gali būti nedrąsu ar sunku, tačiau treniruotėse mokomės palaikyti vieni kitus ir džiaugtis ne tik pergalėmis, bet ir mažais asmeniniais pasiekimais. Jei savo patirtimi galime vaiką įkvėpti labiau pasitikėti savimi ir pamilti dviratį, tai jau yra didelė pergalė“, – sako R. Adomaitis.
Norint pradėti, nereikia būti greičiausiam
„Energus Talentų akademijoje“ laukiami 6–16 metų vaikai – tiek žengiantys pirmuosius žingsnius dviračių sporte, tiek jau drąsiau minantys jaunieji dviratininkai. Treniruotės vyksta Pilaitėje, popamokiniu laiku, todėl jas patogu derinti su pamokomis ir kitomis kasdienėmis veiklomis.
Norint prisijungti, nebūtina būti greičiausiam ar mokėti įveikti sudėtingas trasas – svarbiausia smalsumas, noras judėti ir minti. Treniruočių metu vaikai mokosi saugiai valdyti dviratį, stabdyti, įveikti posūkius ir įvairias kliūtis, stiprina ištvermę bei koordinaciją. Ne mažiau svarbi ir bendrystė: vaikai leidžia laiką su bendraamžiais, mokosi veikti komandoje, palaikyti vieni kitus ir kartu išgyventi tiek pergales, tiek nesėkmes.
Pirmieji užsiėmimai vaikui – nemokami. Norint išbandyti treniruotę nebūtina turėti nuosavo dviračio ar kito reikalingo inventoriaus – akademija gali juo pasirūpinti. Tėvams tereikia iš anksto pranešti, kad vaikas atvyks į bandomąją treniruotę. Lankant akademiją taip pat galima pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšeliu.
„Norime, kad nė vieno vaiko nuo pirmosios treniruotės nestabdytų tai, jog jis dar neturi tinkamo dviračio, šalmo ar ankstesnės sportinės patirties. Pirmiausia kviečiame ateiti, susipažinti su mūsų bendruomene ir pabandyti. Kartais būtent viena treniruotė tampa ilgos ir labai gražios draugystės su dviračių sportu pradžia“, – teigia vyriausioji trenerė Tatjana Petrauskienė.
„Energus Talentų akademijos“ treniruotės vyksta Vilniuje, Pilaitėje, popamokiniu laiku. Registruojami 6–16 metų vaikai. Dėl bandomosios treniruotės ir galimybės pasiskolinti reikalingą inventorių būtina susisiekti iš anksto.
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