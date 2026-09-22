27-oji „Paršelio“ regata Nidoje – nuo jaunųjų buriuotojų iki olimpiečių

Prie RS Games Lietuva lenktyninių laivyno prisijungė 19 didžiųjų jachtų, o visa savaitgalio programa tapo savotišku Lietuvos buriavimo sezono finalu – su stipriu vėju, sportine intriga, techninėmis dramomis, jaunimo debiutais didžiųjų jachtų deniuose, fotografijos paroda ir buriavimo bendruomenės susitikimu Nidoje.
Jaunimas varžėsi ir Lietuvos „RS Games“ varžybose, ir didžiųjų jachtų lenktynėse
Penktadienį pirmąją renginio dalį atidarė „RS Feva“ jachtų klasės sparingo lenktynės. Po dviejų kvalifikacinių lenktynių ir finalinių lenktynių nugalėjo Ema Raudytė ir Vilius Cancingeris – jungtinė Neringos sporto mokyklos ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro įgula. Antrąją vietą iškovojo Mykolas Leipus ir Rugilė Bedalytė, o trečiąją – Liepa Gytė Markauskaitė ir Domas Urbonas.
Dėl sustiprėjusio vėjo planuotos „RS Games“ navigacinės lenktynės neįvyko ir bus surengtos vėliau.
Sportinio azarto sukėlė Lietuvoje kol kas neįprastas „RS Aero“ sparingo formatas, kuriame buriuotojai kovojo vienas prieš vieną. Į šią kovą stojo Nojus Volungevičius, Benas Šapkinas, Bartas Julius Kupliauskas ir Grigas Šernauskas. Po Round Robin etapo geriausieji tęsė kovą atkrintamosiose lenktynėse.
Finale susitiko Nojus Volungevičius ir Benas Šapkinas. Visą dieną greitį ir gerą taktinį mąstymą demonstravusiam N. Volungevičiui finale vis dėlto nepavyko realizuoti savo pranašumo. B. Šapkinas išliko ramus, kontroliavo varžovą ir vengė klaidų. Abi finalo dvikovas laimėjęs B. Šapkinas tapo „RS Aero“ sparingo nugalėtoju.
Vienas svarbiausių „Paršelio“ regatos sumanymų šiemet buvo kartų ir skirtingų buriavimo disciplinų sujungimas.
Regatos nuostatai leido norintiems jauniesiems buriuotojams prisijungti prie kitą dieną, šeštadienį, vykusių didžiųjų jachtų įgulų varžybų, o dalis vietų buvo paskirstyta burtų keliu. Taip į kreiserinių jachtų denius pateko ir Lietuvos RS Sailing rinktinės jaunieji sportininkai. Kai kuriems jų tai buvo pirmoji gyvenime regata didžiąja jachta.
19 didžiųjų jachtų išplaukė ieškoti Paršelio
Šeštadienį, „Paršelio regatos“ startą davus varžybų teisėjui Valerijui Bogunui, į Kuršių marias išplaukė 19 didžiųjų jachtų laivynas. Sąlygos sezono finalui buvo beveik idealios – saulėta, šilta, o vėjas siekė maždaug 15–21 mazgą.
Pagrindinėje ORC kovoje nuo starto greitį demonstravo „Arabela–Citadele“, vairuojama olimpiečio Raimondo Šiugždinio. Tačiau antroje distancijos dalyje jachtą ištiko techninė problema – iš tvirtinimų iššoko priekinė burė. Tuo pasinaudojo „Nida III“, vadovaujama kapitono Arūno Burkšo. Prasidėjo lenktynės nebe tik su varžovu, bet ir su sekundėmis.
„Nida III“ distancijoje užtruko, kaip vėliau preciziškai suskaičiavo pati įgula, 14 684 sekundes. Vis dėlto perskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad „Arabela–Citadele“ sugebėjo atsigriebti.
„Mūsų amžini bičiuliai krante, bet ne vandenyje – „Arabela“ – mus aplenkė net/tik 82 sekundėmis, ir pagrindinis prizas, kurį visi Paršelio regatos fanai puikiai žino, papuošė, kuriam laikui, mūsų kolegų stalą“, - teigė „Nida III“ kapitonas Arūnas Burkšas.
ORC lenktynėse nugalėjo „Arabela–Citadele“, antrąją vietą užėmė „Nida III“, trečiąją – „Samsara“ (kpt. Rimantas Stropus).
Ankstesnėse trumpesnėse „Etno“ ORC lenktynėse pergalę buvo iškovojusi „NJORD“ (kpt. Tomas Kavaliauskas), aplenkusi „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys), „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) ir „Baltas“ (kpt. Tomas Vaičiūnas).
K-H įskaitoje pirmąją vietą iškovojo „Pelėda“ (kpt. Darius Bartkėnas). Antra liko „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius), trečia – olimpiečio Valdo Balčiūno „Milda“.
Didžiausioje LYS grupėje pergalė atiteko „Terra“ (kpt. Gintaras Klemensas Kalonaitis). Antrąją vietą užėmė „Falcon“ (kpt. Pavel Galijevskij), trečiąją – „O'Lialia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius).
Regatoje – ir kranto programa
27-osios „Paršelio“ regatos uždarymas persikėlė į Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrą „Agila“. Čia buvo apdovanoti sportininkai, įteikti išskirtiniai etnografiniai prizai bei regatos simbolis – keptas paršelis, o sportinę programą pakeitė muzika ir buriuotojų bendravimas. Vakaro koncerte grojo „Bielkin & Sochin duo“, o muzikinį finišą surengė „Nida III“ klubo narys ir M-1 DANCE „Sirenų“ vedėjas DJ Mi Jon – Mindaugas Jonuška.
Dar vienu renginio akcentu tapo fotografo Rolando Roliaus parodos „Tuoj 100“ atidarymas. Fotografijose – žieminė Nida ir Kuršių marių ledu skriejantys DN ledrogių pilotai. Tarp užfiksuotų buriuotojų – ir Europos vicečempionė, olimpietė Viktorija Andrulytė.
Paroda tapo dar vienu tiltu tarp skirtingų buriavimo pasaulių. Vasarą Kuršių mariose buriuojama burinėmis jachtomis ant vandens, o žiemą tas pats vanduo tampa lenktynių trasa DN ledrogėms. Keičiasi tik agregatinė vandens būsena. Noras lenktyniauti lieka tas pats.
Taip Nidoje finišavo dar vienas buriavimo sezonas – su 15–21 mazgo vėju, techninėmis dramomis, keliomis dešimtimis sekundžių, skyrusių pagrindinius konkurentus po kelių valandų kovos, jaunimu didžiųjų jachtų deniuose, olimpiečiais, ledo buriavimo fotografijomis ir, žinoma, svarbiausiu šios regatos trofėjumi – Paršeliu.
Pilni regatos rezultatai pateikiami paspaudus ČIA.
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