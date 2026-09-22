Edgaras Ulanovas: apie „Žalgirio“ atsinaujinimą, komandos stiprybes ir pasiruošimą Eurolygai

„Šiandien – daugiau klausimų nei atsakymų, kalbant apie mūsų žaidimą. Kol kas sunku labai kažką pasakyti, varžovai nebuvo Eurolygos lentynos, neskaitant „Paris“. Matome savo klaidas, ką galime taisyti ir panašiai. Kai vienas klaidas pataisai, atsiranda kitos. Iki tobulumo trūksta, bet natūralu, sezono startas, visos komandos, turbūt, susiduria su panašiomis problemomis.
Jeigu imant pastarąsias dvejas rungtynes, gynyboje apsitvarkėme neblogai su fiziškumu. Turime didelę rotaciją, tai turi būti mūsų pranašumas, reikia aukotis dėl komandos. Pernai turėjome Francisco, prie kurio turėjome prisitaikyti, dabar tokio žaidėjo neturime ir dabar naujokai turi prisitaikyti prie mūsų stipriųjų pusių, taisyklių... Daug kas turi senus įpročius, o juos nėra lengva pakeisti. Bandome tai padaryti žingsnelis po žingsnelio, laikas parodys, kaip bus“, – išdėstė E.Ulanovas.
Paklaustas, ar dar planuoja žaisti Lietuvos rinktinėje, „Žalgirio“ kapitonas atsakymo neturėjo.
– Kaip garsiai Jono Valančiūno balsas skamba rūbinėje ir kokia įtaką jis daro?
– Vien jau buvimas jo yra didžiulė įtaka visiems. Didžiulis pavyzdys. Jis nestokoja geros emocijos ir užkrečia aplinkinius. Jo balsą tikrai galime girdėti daug, pozityvus žmogus su didžiuliu autoritetu. Svarbiausia, kad jis pats supranta, jog yra dar ko išmokti ir pačiam apie klubo vertybes, tasykles ir jis nori įsisavinti jas.
– Kaip tavo akimis padaryti, kad tarp 15 žaidėjų išliktų sveika konkurencija?
– Nebus visi 15 patenkintų, aš netikiu tuo. Visi esame žmonės, turime savų tikslų. Iki šios dienos neblogai viskas einasi, visi supranta, kad bus ilgas sezonas su 90 rungtynių. Bet visada nori prisidėti prie komandos sėkmės... Aišku, visi Eurolygoje daugiau mažiau dabar turi po 15 žaidėjų. Neabejoju, kad sezono eigoje bus didelė rotacija. Visi turės savus momentus.
– Buvai vienas naudingiausių pasiruošime. Ar skyrėsi šita tavo vasara nuo praėjusių?
– Šią vasarą daugiausiai skyriau poilsiui, norėjau visiškai pailsėti, jaučiau daug skausmo kūne po sezono ir galva pavargusi... Norėjosi atsijungti nuo krepšinio. Vėliau po truputį pradėjome judėti su fizinio rengimo treneriais, supranta jie, kad nesu jau jauniausias. Sveiko proto ribose vyko pasiruošimas.
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