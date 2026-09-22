„Žalgiris“ vienam lyderių įteikė atnaujintą sutartį – išbraukta svarbi sąlyga

Jis atskleidė, kad sutartyje anuliuotas pliusas, kuris anksčiau buvo numatytas 2027 m. vasarą. Dabar „Žalgiris“ su N.Williamsu-Gossu sutarė dėl garantuoto kontrakto iki 2028 m. vasaros.
Praėjusią vasarą 32-ejų įžaidėjas sulaukė Atėnų „Panathinaikos“ dėmesio, bet G.Navickas patikino, kad kalbos dėl kontrakto korekcijos jau buvo prasidėjusios prieš tai.
„Žalgiryje“ N.Williamsas-Gossas regimas kaip pagrindinis žmogus, o pernai Eurolygoje jo statistika per 24 minutes siekė 11,6 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 10,9 naudingumo balo.
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