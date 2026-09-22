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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

C.Edwardsas pateko į Eurolygos geriausių žaidėjų 30-tuką

2026-09-22 15:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-22 15:00
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„Eurohoops“ prieš Eurolygos sezono startą surikiavo turnyro žaidėjus ir paskelbė geriausių žaidėjų 50-tuką.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Eurohoops“ prieš Eurolygos sezono startą surikiavo turnyro žaidėjus ir paskelbė geriausių žaidėjų 50-tuką.

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Pirmajame straipsnyje paviešinti žaidėjai nuo 50 iki 21 pozicijos. Čia pateko vienintelis žalgirietis – Carsenas Edwardsas, kuris užėmė 28-ąją vietą. Praėjusiame sezone Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs Mosesas Wrightas liko 21-as.

22 vietoje yra Shane‘as Larkinas, 23 – Isaacas Bonga, 24 – Dario Šaričius, 25 – Danielis Oturu, 26 – T.J.Shortsas, 27 – Codi Milleris-McIntyre‘as, 29 – Džananas Musa, 30 – Mfiondu Kabengele, 31 – Tornike Shengelia, 32 – Tyrese‘as Martinas, 33 – Cameronas Tayloras, 34 – Brancou Badio, 35 – Mathiasas Lessortas, 36 – Alecas Petersas, 37 – Zachas LeDay‘us, 38 – McKinley Wrightas, 39 – Jaredas Butleris, 40 – Armoni Brooksas, 41 – Vasilije Micičius, 42 – T.J.Warrenas, 43 – Jaylenas Hoardas, 44 – Jordanas Nwora, 45 – Devonas Hallas, 46 – Elie Okobo, 47 – Shavonas Shieldsas, 48 – Jordanas Loydas, 49 – Trentas Forrestas, 50 – Chima Moneke.

Reitingas sudarytas atsižvelgiant į individualų žaidėjų meistriškumą ir galimybes pakelti komandą į aukštesnį lygį.

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