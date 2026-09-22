Jankūnas išsamiai: apie biudžetą, Williamso-Gosso situaciją ir tikslus Eurolygoje

P.Jankūnas atskleidė, kad planas yra surinkti 26,8 milijonų eurų, o didžiausia dalis tenka pajamoms iš bilietų – 11,3 milijono eurų. Vis tik tokios pajamos skaičiuojant vien reguliarųjį sezoną.
Sąnaudos vis tik ateinantį sezoną turėtų būti didesnės – 28,8 milijono eurų, o žaidėjų ir trenerių išlaikymas kainuos 19,7 milijono eurų.
– Kur biudžetas figūruoja tarp Eurolygos komandų?
– Norėtume daug ką aplenkti, bet turbūt nepavyks. Kol dar komandos nepristatė biudžetų yra sunku nuspėti. Manau, esame 12–14 vietoje, kažkur per vidury.
– Ar keitėsi klubo dalininkų gretos ir ar nėra planų tarp dalininkų įtraukti sirgalius?
– P.Motiejūnas susigrąžino akcijas ir yra vienas iš dalininkų. Dėl sirgalių tai įdedame daug pastangų ir turime labai gerą ryšį su savo aktyviausiais sirgaliais ir visais kitais sirgaliais. Turime daug susitikimų ir diskutuojame, kaip galime dar labiau pagerinti šią nuostabią atmosferą. Dėl sirgalių įtraukimo į klubo valdymą kol kas nediskutuojame.
– Kiek padidėjo išlaidos dėl pakitusios mokestinės sistemos ir kiek pajamų gavote iš Eurolygos algų kepurės?
– Praėjusiais metais gavome apie 375 tūkstančių eurų dėl prabangos mokesčio Eurolygoje. Natūralu, kad mokestinė sistema turėjo įtakos ir turėjome rasti resursų, kad papildomus mokesčius įsitraukti į biudžetą.
– Liepos mėnesį paskelbta apie padidėjusią savivaldybės paramą. Ar tikitės tų 3 milijonų eurų kiekvienais metais?
– Nežinau, ar tai bus daugkartinis padidėjimas. Džiaugiamės, kad savivaldybė prie to augimo prisideda.
– Kaip vyko bilietų kainodaros sudarymas? Į ką buvo atsižvelgta, dėliojant abonementų kainas?
– Orientavomės į „Premium“ vietas, kur kainos kilo daugiausiai. Aktyviausiems mūsų sirgaliams kainos nebrangsta jau trejus metus ir dar kartą noriu pasidžiaugti lankomumu ir kad tie „soldautai“ tęsiasi.
– Kiek realios kalbos, kad NBA galėtų įsigyti Eurolygą ir ar turėtumėte ten garantuotą vietą?
– Norėčiau ir aš žinoti atsakymą. Matome tuos gandus viešoje erdvėje ir jų yra įvairių. Kalbos vyksta tarp vadovų, bet labai daug informacijos neturime. Spalio pradžioje turėsime Eurolygos posėdį, kur susirinks ir klubų savininkai. Ten turėtume sulaukti daugiau informacijos.
– Kokio vadovo tikitės ALK prezidento poste?
– Šioje situacijoje turi būti verčiamas naujas lapas ir matėme, kad asociacijoje vyko visokiausių dalykų. Reikia vadovo, kuris vienytų bendruomenę. Reikia, kad krepšinis atgautų prarastas pozicijas ir gaila, kad krepšinis yra ten, kur yra.
– Ar matote, kad su kažkuo iš kandidatų į ALK prezidentus nebūtų verčiamas naujas lapas?
– Reikia palaukti dar visų kandidatų programos. Kaip minėjau, mums svarbiausia, kad būtų verčiamas naujas lapas, jog ateitų žmonės, kuriems rūpi krepšinis. Esame situacijoje, kad nepatektume į pasaulio čempionatą ir turime kitų problemų. Norisi išsivalyti ir pradėti nuo švaraus lapo.
– Kokias situacijas esate nusimatę saugumo instrukcijas, esant oro pavojaus situacijai?
– Turime saugumo instrukcijas, kaip organizacija. LKL atsiunčia rekomendacijas pagal signalą ir jo pobūdį.
– Ar žvelgiate į paramą futbolo klubui, kaip į ilgalaikę investiciją ir kokie buvo argumentai ją skirti?
– Džiaugiamės, kad turime futbolo komandą ir Kalnietis puikiai tvarkos. Matėme, kad galime jiems padėti įsitvirtinti ir smagu, kad galėjome prisidėti. Europoje praktikos yra kitos, kai futbolas padeda krepšiniui, bet esame Lietuvoje ir turime tokią situaciją. Gal kažkada Mantas mums padės.
– Į Kauną atvyksta Sh.Onealas. Ar yra būdų, kaip daugiau pasinaudoti šia situacija? Ar išmatuoti kėdžių matmenys jam?
– Esame dėkingi T.Okmanui, kad atveža tokį svečią. Kėdžių arenoje gal nereikės matuoti, bet į jūsų klausimą geriau atsakytų būtent T.Okmanas.
– Ar yra galimybių padidinti vietų skaičių arenoje?
– Be rekonstrukcijos turbūt būtų sudėtinga. Norėtume turėti 3–5 tūkstančiais didesnę areną, nes matome poreikį, bet šiuo metu galimybių tam nėra.
– Ar yra ketinimų, kad gali keistis finalinio ketverto vieta ir jis nevyktų Abu Dabyje?
– Kol kas apie tai nekalbama.
– Ar turite skaičių, kokia suma tiksliai buvo sumokėta pagal naują mokestinę sistema?
– Tokio vieno skaičiaus neturime, kadangi kiekviena situacija skiriasi.
– Ar kažkas vyksta dėl D.Slevos galimybės gauti lietuvišką pasą?
– Esame pateikę dokumentus, tačiau tai sudėtinga situacija. Jis turi lietuviškų šaknų ir pats labai norėtų, bet kol kas nėra pasistūmėta labai tolimi.
– Ar įmanomi pokyčiai dėl rusų klubų dalyvavimo Eurolygoje?
– Kol kas tokių kalbų nėra.
– Ar juntamas J.Valančiūno prisijungimo efektas?
– Jaučiasi. Marketingo skyrius sulaukia daugiau skambučių. Jonas yra vienas geriausių krepšininkų per visą istoriją. Smagu, kad jį čia turime ir tai yra didelis vardas.
G.Navickas koncentravosi į klausimus apie sportinę komandos dalį, kuris atskleidė komandos tikslus. „Žalgirio“ tikslas yra laimėti Lietuvos čempionatą, Karaliaus Mindaugo taurę bei pasiekti atkrintamąsias Eurolygoje. Vis tik ilgalaikėje perspektyvoje „Žalgiris“ tikisi ir didesnių rezultatų – laimėti Eurolygą.
– Galima galbūt apie PAO dėmesį N.Williamsui-Gossui ir koks jūsų požiūris į Th.Walkupo situaciją su Dubajaus klubu?
– Matome grėsmę ir tai parodė tas PAO dėmesys. Mes nesvarstėme ir neįvardinome sumos, už kurią parduotume jį. Aplink šį žaidėją lipdėme komandą, o tvarkos norėtųsi. Keliame šį klausimą ir jį kelia kiti klubai. Procesas darosi nevaldomas.
– Koks jūsų požiūris į situaciją su lapkričio „langu“ ir „Žalgirio“ žaidėjų dalyvavimu rungtynėse su Serbija?
– Mes visada linkę padėti. Nevadinčiau gal net to pagalba. Tai mūsų atsakomybė Lietuvos krepšiniui. Mūsų darbe du mėnesiai yra didelis tarpas, todėl kalbėti, ką išleisime anksti. Žaidėjai nusprendžia, ar jie nori važiuoti. Viską pranešime, bet dar turime nemažai laiko.
– Ar yra minčių, kaip išvengti situacijų, kaip vyko su S.Francisco ir jo perėjimu į ASVEL. Kai žaidėjas išėjo į komandą, bet nebuvo užtikrintų klubo pajamų, o buvo sumokėtos išpirkos?
– Nesame tikri dėl išpirkų, ar jas susirinko. Turime apie tai diskutuoti ateityje.
– Ar tuo metu buvo galimybių vis tik susigrąžinti S.Francisco?
– S.Francisco bandėme išlaikyti ilgai ir dėjome visas pastangas, bet tuo metu jau turėjome kitus žaidėjus ir N.Williamsą-Gossą matėme, kaip komandos ašį.
– Galbūt galite plačiau pakomentuoti M.Wrighto perėjimą. Ar tai pirmas atvejis, kai tokioje situacijoje yra gaunama išpirka?
– Berods toks pirmas atvejis. Įsivertinome, kad galime gauti pajamų, jeigu pakeliame žaidėjo vertę ir tai įsitraukėme.
– Ar yra galimybių, kad K.Evansas ar M.Lewisas prisijungtų prie komandos šiame sezone?
– Negaliu sakyti, kad žvelgiame tiek toli, todėl jeigu bus poreikis, svarstysime tokią galimybę.
– Kaip šiemet klubas žiūri į potencialo papildymą sezono eigoje?
– Niekad neįsipareigojame pildysimės ar nesipildysime. Reaguojame į situaciją ir tikimės, kad tos situacijos nereikės. Sezono metu pasipildyti tikrai yra sunku, todėl šiemet turime gilią sudėtį ir norime apsidrausti.
– Ar yra minčių, kad Eurolyga sugrįžtų į Tel Avivą?
– Kol kas nėra, bet situacija gali keistis.
– Kokia situacija su N.Williamso-Gosso kontraktu? Ir ar tai korekcijai turėjo įtakos dėmesys iš PAO?
– Matome rinką, kad rinkoje yra 3–4 tokio lygio žaidėjai. Jis pats rodė iniciatyvą, kadangi jam Kaune patinka. Šeima yra įsikūrusi, bet jis norėjo būti čia. Džiaugiamės, kad toks žaidėjas rodo norą likti Kaune ilgesniam laikui. Kontraktas yra iki kito sezono pabaigos.
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