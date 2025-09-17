Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Žalgiris

Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos naujienos

 

Kauno „Žalgiris“, yra viena iš stipriausių ir žinomiausių krepšinio komandų Lietuvoje bei Europoje. 

 

Žalgirio rungtynes galite stebėti per TV3 – visa TV programa ir transliacijų laikai pateikiami svetainėje.

N.Williamsas-Gossas pasiruošęs mačui Londone (Žalgirio nuotr.) N.Williamsas-Gossas pasiruošęs mačui Londone (Žalgirio nuotr.)

Londone su „Žalgiriu“ viešintis N.Williamsas-Gossas: žaisime prieš augančios naujos jėgos atmosferą

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienio vakarą Londone (nuo 21:30 val. Lietuvos laiku) „Copper Box“ arenoje sužais paskutines ikisezonines rungtynes su vietos „Lions“ klubu. Dvikovą tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“. Po antradienį surengtos pirmos žalgiriečių treniruotės Londone mintimis su „Žalgiris TV“ dalijosi Nigelas Williamsas-Gossas, tądien kaip tik šventęs savo 31-ąjį gimtadienį. „Sveikatos. Tik sveikatos. Visiems to paties. Labai svarbu, kad išliktume visi sveiki.
