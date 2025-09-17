Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos naujienos
Kauno „Žalgiris“, yra viena iš stipriausių ir žinomiausių krepšinio komandų Lietuvoje bei Europoje.
Žalgirio rungtynes galite stebėti per TV3 – visa TV programa ir transliacijų laikai pateikiami svetainėje.
Londone su „Žalgiriu“ viešintis N.Williamsas-Gossas: žaisime prieš augančios naujos jėgos atmosferą
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienio vakarą Londone (nuo 21:30 val. Lietuvos laiku) „Copper Box“ arenoje sužais paskutines ikisezonines rungtynes su vietos „Lions“ klubu. Dvikovą tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“. Po antradienį surengtos pirmos žalgiriečių treniruotės Londone mintimis su „Žalgiris TV“ dalijosi Nigelas Williamsas-Gossas, tądien kaip tik šventęs savo 31-ąjį gimtadienį. „Sveikatos. Tik sveikatos. Visiems to paties. Labai svarbu, kad išliktume visi sveiki.