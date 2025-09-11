Prie „Žalgirio“ prisijungęs S.Francisco: mūsų laukia labai smagus sezonas

Su Prancūzijos krepšinio rinktine kovas Europos čempionato aštuntfinalyje baigęs gynėjas iš Rygos, kur vyko finalinės rinktinių kovos, keliavo į Kauną, o iš ten – tiesiai į Turkiją pas komandą.
Atvykęs į viešbutį ir susitikęs su pažįstamais ir naujais komandos draugais bei trenerių štabu, S.Francisco savo įspūdžiais dar pasidalino ir su „Žalgiris TV“.
„Jaučiuosi gerai ir esu laimingas. Jau pasimačiau su beveik visais komandos draugais. Skrydis buvo visai netrumpas, bet tiesiog esu laimingas jau būdamas čia. Pagaliau pasimačiau su vyrukais, vyriausiuoju treneriu ir trenerių štabo nariais. Nekantriai visko laukiu“, – kalbėjo žalgirietis.
S.Francisco, vasarą patekęs į Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktuką, Europos čempionate buvo trečias savo šalies rinktinėje pagal gaunamas minutes (21), ketvirtas pagal naudingumo balo vidurkį (11,7) ir trečias pagal rezultatyvumą (9,8). Tiesa, prancūzų kelionę čempionate netikėtai aštuntfinalyje užbaigė Sakartvelas.
„Esu pavargęs – tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai – kūnas jaučia nuovargį, bet tokia yra sezono dalis. Man tik reikėjo poros dienų, kad atsišviežinčiau savo kūną ir galėčiau pradėti pasiruošimą sezonui ir grįžti į aikštę“, – apie etapą su rinktine ir kaip jaučiasi po jo pasakojo gynėjas.
Viešbutyje S.Francisco pasimatė su Dustinu Sleva – buvusiu savo komandos draugu ir Paryžiaus „Paris“ klube. Be to, krepšininkas galėjo susipažinti ir su kitais „Žalgirio“ naujokais – Mosesu Wrightu bei Nigelu Williamsu-Gossu.
„Smagu pasimatyti su vyrukais. Su Dustinu žaidžiau kartu Paryžiuje. Labai smagu matyti Nigelą ir Mosesą – prieš juos esu žaidęs anksčiau. Labai buvo su jais smagu apie viską pakalbėti. Manau, mūsų laukia labai smagus sezonas“, – teigė prancūzas.
