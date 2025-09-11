Saulis „Canelo“ Alvarezas ir Terence'as Crawfordas susitiko akis į akį prieš superdvikovą

Prieš būsimą kovą Meksikos superžvaigždė antradienį per didįjį atvykimą žingsniavo raudonuoju kilimu, atsakė į keletą klausimų, surengė tik kviestiniams skirtą spaudos sesiją, kuri baigėsi vos po šešių klausimų ir praleido trečiadienio spaudos dieną.
T. Crawfordas kyla dviem svorio kategorijomis aukštyn ir meta S. Alvarezui iššūkį, kokio šis nebuvo patyręs jau labai ilgą laiką, o galbūt ir niekada. Į tai įeina ir pirmasis S. Alvarezo karjeros pralaimėjimas prieš Floydą Mayweatherį jaunesnįjį 2013 metais.
S. Alvarezas per profesionalo karjerą taip pat niekada nebuvo pasiųstas į nokdauną, o T. Crawfordas yra tas, kuris, daugelio manymu, turi jėgos priversti „Canelo“ pirmą kartą atsigulti ant ringo grindų.
„Esu buvęs didelėse kovose, daugelyje didelių kovų, bet ši kova yra ypatinga ir kitokia, – sakė S. Alvarezas. – Galite matyti kovos mastą. Viskas aplink šią kovą rodo, kokia ji didelė. Man ši kova reiškia labai daug.“
S. Alvarezas gegužės 3-ią dieną iškovojo pergalę prieš Williamą Scullą, kai susigrąžino neginčijamo čempiono statusą 168 svarų kategorijoje.
T. Crawfordas nekovojo nuo rugpjūčio 24-os dienos, kai Los Andžele nugalėjo Israilį Madrimovą. Tačiau būtent prieš tai vykusi kova priminė visiems, jog T. Crawfordo vardas tebėra tarp geriausių nepriklausomai nuo svorio kategorijos. Tąsyk jis parbloškė Errolą Spence’ą jaunesnįjį antrajame raunde, du kartus septintajame ir laimėjo techniniu nokautu devintajame.
Tą patį pasitikėjimą, kurį turėjo prieš kovą su E. Spence’u, T. Crawfordas atsineša ir dabar. Tai jis vadina didžiausia savo gyvenimo kova, nepaisant to, kad laikomas autsaideriu.
„Man buvo sakyta, kad niekada nebūsiu ten, kur esu dabar, – sakė T. Crawfordas. – Buvo sakyta, kad turiu susirasti kitą darbą, nes niekada netapsiu pasaulio čempionu. Aš būsiu nugalėtojas. Ir sekmadienį apie tai kalbės visi.“
S. Alvarezas tiesiog ragino mėgautis sirgalius būsima dvikova.
„Tiesiog noriu pasakyti žmonėms, kad jie mėgautųsi šia kova, nes ji milžiniška“, – kalbėjo meksikietis.
