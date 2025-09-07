Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Baudos tašką užsidirbęs McCormackas anksčiau laiko sustabdė Parrą

2025-09-07 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 15:00

Šeštadienį Didžiojoje Britanijoje vykusiame profesionalų bokso vakare vietinis kovotojas Patas McCormackas (8-0, 6 nokautai) per 9 raundus susitvarkė su 32-ejų meksikiečiu Migueliu Parra (25-6-1, 17 nokautų).

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

0

Brito persvara šioje kovoje nekėlė didesnių abejonių. Tiesa, 6-ajame raunde P. McCormackas kiek persistengė, kai smūgiavo varžovui žemiau juostos. Už tai iš brito buvo atimtas 1 taškas. Panašu, kad tas sprendimas britui tik suteikė daugiau sportinio pykčio, nes jis po to momento ringe ėmė vis labiau dominuoti.

Atrodė, kad britas tuoj pribaigs varžovą, kol galiausiai po 9-ojo raundo paties M. Parros treneriai nusprendė nebeleisti auklėtiniui kovoti.

Tai buvo WBA „title eliminator“ kova pusvidutinio svorio kategorijoje. Teoriškai P. McCormackas dabar turėtų gauti pirmumo teisę kautis su pasaulio čempionu Rolando „Rolly“ Romero. Problema ta, kad privalomojo varžovo statusą jau visus metus turi uzbekas Šachramas Gijasovas, o meksikietis Raulis Curielis pats prieš porą mėnesių laimėjo WBA „title eliminator“ kovą, tad P. McCormackas veikiausiai tėra 3-ias eilėje kautis su pasaulio čempionu.

Buvęs pasaulio čempionas Sunny Edwardsas pareiškė, kad Tokijo olimpinis vicečempionas P. McCormackas jau yra pakankamai pajėgus, jog nugalėtų dabartinį pasaulio čempioną. P. McCormackas tokiai nuomonei pritarė.

„Sunny gerai supranta boksą. Aš pasiruošęs bet kam“, – sakė britas.

Sportas.lt primena, kad WBA reitinge 2-ą vietą užima Eimantas Stanionis, bet dabar situacija šioje organizacijoje susiklostė tokia, kad lietuvis veikiausiai tėra 4-as eilėje kautis dėl diržo.

