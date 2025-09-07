Baudos tašką užsidirbęs McCormackas anksčiau laiko sustabdė Parrą

Brito persvara šioje kovoje nekėlė didesnių abejonių. Tiesa, 6-ajame raunde P. McCormackas kiek persistengė, kai smūgiavo varžovui žemiau juostos. Už tai iš brito buvo atimtas 1 taškas. Panašu, kad tas sprendimas britui tik suteikė daugiau sportinio pykčio, nes jis po to momento ringe ėmė vis labiau dominuoti.
The referee has taken a point off Pat McCormack for a low blow. Shouldn't make much of a difference because Parra isn't anywhere near the class of his opponent #McCormackParraREKLAMAREKLAMA— Shiv (@______Shiv) September 6, 2025
Pat McCormack is a serious problem.
He just put a beating on Miguel Parra. #McCormackParra
pic.twitter.com/Ge2CAGO3w0REKLAMA— Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@_SchuZ_) September 6, 2025
Atrodė, kad britas tuoj pribaigs varžovą, kol galiausiai po 9-ojo raundo paties M. Parros treneriai nusprendė nebeleisti auklėtiniui kovoti.
Pat McCormack STOPS Miguel Parra after the corner pulls him out at the end of the 9th round!#McCormackParra #Boxing pic.twitter.com/tF5oyJbXhL— Muhammad Zain (@_muhammadzain1_) September 6, 2025
Tai buvo WBA „title eliminator“ kova pusvidutinio svorio kategorijoje. Teoriškai P. McCormackas dabar turėtų gauti pirmumo teisę kautis su pasaulio čempionu Rolando „Rolly“ Romero. Problema ta, kad privalomojo varžovo statusą jau visus metus turi uzbekas Šachramas Gijasovas, o meksikietis Raulis Curielis pats prieš porą mėnesių laimėjo WBA „title eliminator“ kovą, tad P. McCormackas veikiausiai tėra 3-ias eilėje kautis su pasaulio čempionu.
Buvęs pasaulio čempionas Sunny Edwardsas pareiškė, kad Tokijo olimpinis vicečempionas P. McCormackas jau yra pakankamai pajėgus, jog nugalėtų dabartinį pasaulio čempioną. P. McCormackas tokiai nuomonei pritarė.
„Sunny gerai supranta boksą. Aš pasiruošęs bet kam“, – sakė britas.
Could we see Pat McCormack vs. Rolly Romero next?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 6, 2025
Who wins that matchup? 👀#McCormackParra pic.twitter.com/R4jaBk3XWz
Sportas.lt primena, kad WBA reitinge 2-ą vietą užima Eimantas Stanionis, bet dabar situacija šioje organizacijoje susiklostė tokia, kad lietuvis veikiausiai tėra 4-as eilėje kautis dėl diržo.
