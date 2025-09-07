Dar dviem Lietuvos boksininkams pasaulio čempionatas Liverpulyje baigėsi šešioliktfinalyje

Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg) pasaulio čempionato šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo Mongolijos atstovui Byambai-Erdenei Otgonbaatarui ir baigė pasirodymą planetos pirmenybėse.
Nesėkmę šešioliktfinalio etape patyrė ir Ana Starovoitova (iki 60 kg). Ji rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 28:29) nusileido italei Rebeccai Nicoli.
Paskutinė pasaulio čempionate likusi lietuvė Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) pirmadienį (rugsėjo 8 d.) aštuntfinalyje susitiks su Kazachstano boksininke Gulsaya Yerzhana. Tikslus kovos laikas ir paskirtas ringas paaiškės kiek vėliau.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!