  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Dar dviem Lietuvos boksininkams pasaulio čempionatas Liverpulyje baigėsi šešioliktfinalyje

2025-09-07 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 12:48

Liverpulyje (Anglija) tęsiasi pirmasis istorijoje „World Boxing“ pasaulio bokso čempionatas, kuriame dalyvauja septyni Lietuvos boksininkai. Trečiąją čempionato dieną savo pasirodymus baigė dar 2 lietuviai.

Aleksandras Trofimčiukas | Organizatorių nuotr.

0

Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg) pasaulio čempionato šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo Mongolijos atstovui Byambai-Erdenei Otgonbaatarui ir baigė pasirodymą planetos pirmenybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nesėkmę šešioliktfinalio etape patyrė ir Ana Starovoitova (iki 60 kg). Ji rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 28:29) nusileido italei Rebeccai Nicoli.

Paskutinė pasaulio čempionate likusi lietuvė Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) pirmadienį (rugsėjo 8 d.) aštuntfinalyje susitiks su Kazachstano boksininke Gulsaya Yerzhana. Tikslus kovos laikas ir paskirtas ringas paaiškės kiek vėliau.

