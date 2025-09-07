Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Prieš „US Open“ finalą Sinnerio treneris nuramino gerbėjus dėl italų žvaigždės sveikatos

2025-09-07 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 12:37

Niujorke (JAV) prie pabaigos artėjančiame „US Open“ teniso turnyre sekmadienį paaiškės vyrų vienetų varžybų čempionas. Didžiajame finale susitiks su geriausi planetos žaidėjai – italas Jannikas Sinneris (ATP-1) bei ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2). Šiame mače paaiškės ne tik „US Open“ čempionas, bet ir tenisininkas, kuris pirmadienį bus ATP reitingo lyderis.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) prie pabaigos artėjančiame „US Open“ teniso turnyre sekmadienį paaiškės vyrų vienetų varžybų čempionas. Didžiajame finale susitiks su geriausi planetos žaidėjai – italas Jannikas Sinneris (ATP-1) bei ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2). Šiame mače paaiškės ne tik „US Open“ čempionas, bet ir tenisininkas, kuris pirmadienį bus ATP reitingo lyderis.

Ispanijos žiniasklaida praneša, kad šeštadienį C. Alcarazas pasirodė antrajame „US Open“ korte, kur treniravosi prieš artėjantį finalą. Tuo tarpu J. Sinneris šeštadienį treniruotėje nepasirodė, kas sukėlė nerimą jo sirgaliams. Italo fanus suskubo raminti vienas iš jo trenerių Simone Vagnozzi, pažymėjęs, kad pusfinalyje patirta trauma nėra rimta.

„Jam (Sinneriui – aut. past.) mače su Auger-Aliassime šiek tiek suskaudo raumenį pilvo srityje. Po medicininės pertraukėlės, sulaukus mediko pagalbos, skausmas praėjo. Iš pradžių jis dar kiek bijojo žaisti visa jėga, bet vėliau ta baimė dingo, jis ėmė vis stipriau padavinėti kamuoliuką ir žaidė vis geriau. Manau, kad Jannikas bus visiškai pasiruošęs žaisti finalą. Nemanau, kad ši trauma yra rimta, o pats Jannikas prieš finalą išlieka labai ramus“, – sakė S. Vagnozzi.

Vyrų vienetų varžybų finalo pradžia numatyta sekmadienį apie 21.10 val. Lietuvos laiku.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

