Prieš „US Open“ finalą Sinnerio treneris nuramino gerbėjus dėl italų žvaigždės sveikatos

Ispanijos žiniasklaida praneša, kad šeštadienį C. Alcarazas pasirodė antrajame „US Open“ korte, kur treniravosi prieš artėjantį finalą. Tuo tarpu J. Sinneris šeštadienį treniruotėje nepasirodė, kas sukėlė nerimą jo sirgaliams. Italo fanus suskubo raminti vienas iš jo trenerių Simone Vagnozzi, pažymėjęs, kad pusfinalyje patirta trauma nėra rimta.
„Jam (Sinneriui – aut. past.) mače su Auger-Aliassime šiek tiek suskaudo raumenį pilvo srityje. Po medicininės pertraukėlės, sulaukus mediko pagalbos, skausmas praėjo. Iš pradžių jis dar kiek bijojo žaisti visa jėga, bet vėliau ta baimė dingo, jis ėmė vis stipriau padavinėti kamuoliuką ir žaidė vis geriau. Manau, kad Jannikas bus visiškai pasiruošęs žaisti finalą. Nemanau, kad ši trauma yra rimta, o pats Jannikas prieš finalą išlieka labai ramus“, – sakė S. Vagnozzi.
Sinner didn't practice today but his coach says his fans shouldn't be concerned. https://t.co/gOLM0ir6f0— José Morgado (@josemorgado) September 6, 2025
Vyrų vienetų varžybų finalo pradžia numatyta sekmadienį apie 21.10 val. Lietuvos laiku.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
