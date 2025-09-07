„US Open“ finale triumfavusi Sabalenka surengė fiestą spaudos konferencijoje

A. Anisimova finalo pradžioje nerealizavo net 3 „break pointų“, o vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją (2:0). JAV tenisininkė nepalūžo ir surengė spurtą 3:0 (2:3), bet nuo šeštojo geimo vaizdas vėl kardinaliai pasikeitė ir A. Sabalenka setą užbaigė laimėdama 5 geimus be atsako.
Antrajame sete A. Anisimova demonstravo kovingumą ir du kartus panaikino 2 geimų deficitus (1:3, 3:3, 3:5, 5:5). JAV žaidėja galiausiai išplėšė pratęsimą, bet ten geriau žaidė A. Sabalenka. Neutraliai atletei tai buvo net 19-as laimėtas pratęsimas iš eilės. Tai – šiuolaikinės moterų teniso eros rekordas.
Antrame „Didžiojo kirčio“ turnyre iš eilės finalą pasiekusi A. Anisimova buvo kur kas konkurencingesnė nei Vimbldone (0:6, 0:6 prieš Igą Swiatek), bet po nesėkmės vis tiek nesulaikė ašarų.
„Viena vertus, vasaros sezonas man buvo nuostabus, pasiekiau du „Didžiojo kirčio‘ turnyrų finalus. Kita vertus, abu tuos finalus pralaimėjau ir su tuo susitaikyti yra labai sunku. Neįdėjau pakankamai daug pastangų, kad išpildyčiau savo svajonę“, – nusivylusi kalbėjo A. Anisimova.
Tuo tarpu A. Sabalenka į spaudos konferenciją atėjo su slidinėjimui skirtais akiniais, gėrė šampaną ir kūrė šou žurnalistams.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
