  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Aleksandro Trofimčiuko pergalė pasaulio bokso čempionate Liverpulyje – lietuvis žengė į šešioliktfinalį

2025-09-05 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 13:16

Rugsėjo 4-14 dienomis Liverpulyje (Anglija) rengiamas pirmasis istorijoje „World Boxing“ pasaulio bokso čempionatas, kuriame dalyvauja septyni Lietuvos boksininkai. Pirmąją čempionato dieną į ringą žengė 3 mūsiškiai.

Aleksandras Trofimčiukas V.Knyzelio nuotr.

0

Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg) rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:27, 29:28, 30:27) įveikė Naujosios Zelandijos boksininką Wesley Jay Cameroną ir pateko į planetos pirmenybių šešioliktfinalį, kuriame rugsėjo 6 d. (šeštadienį) susitiks su Mongolijos atstovu Byamba-Erdene Otgonbaataru.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, kiti du lietuviai vakar patyrė pralaimėjimus. Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) preliminarioje kovoje rezultatu 1:4 (30:27, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) nusileido Sakartvelo boksininkui Artyushui Gomtsyanui, praeityje tapusiam Europos čempionu.

Jonas Jazevičius (iki 90 kg) itin atkaklioje šešioliktfinalio kovoje rezultatu 2:3 (29:28, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) neprilygo Vokietijos sportininkui Cheoui Yassei Cissei ir aštuntfinalio kartelės neperlipo.

Penktadienį šešioliktfinalyje čempionatą pradės Darius Voišnarovičius (iki 85 kg), kuris apie 16:45 val. Lietuvos laiku B ringe susitiks su škotu Robertu Williamu McNulty.

Apie 22:30 val. Lietuvos laiku A ringe šešioliktfinalio etapo slenkstį peržengti bandys Algirdas Baniulis (virš 90 kg), kovosiantis prieš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) boksininką Kelviną Wattsą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.
Kovos prasideda: istoriniame pasaulio čempionate – septyni Lietuvos boksininkai

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

