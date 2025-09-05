Aleksandro Trofimčiuko pergalė pasaulio bokso čempionate Liverpulyje – lietuvis žengė į šešioliktfinalį

Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg) rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:27, 29:28, 30:27) įveikė Naujosios Zelandijos boksininką Wesley Jay Cameroną ir pateko į planetos pirmenybių šešioliktfinalį, kuriame rugsėjo 6 d. (šeštadienį) susitiks su Mongolijos atstovu Byamba-Erdene Otgonbaataru.
Deja, kiti du lietuviai vakar patyrė pralaimėjimus. Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) preliminarioje kovoje rezultatu 1:4 (30:27, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) nusileido Sakartvelo boksininkui Artyushui Gomtsyanui, praeityje tapusiam Europos čempionu.
Jonas Jazevičius (iki 90 kg) itin atkaklioje šešioliktfinalio kovoje rezultatu 2:3 (29:28, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) neprilygo Vokietijos sportininkui Cheoui Yassei Cissei ir aštuntfinalio kartelės neperlipo.
Penktadienį šešioliktfinalyje čempionatą pradės Darius Voišnarovičius (iki 85 kg), kuris apie 16:45 val. Lietuvos laiku B ringe susitiks su škotu Robertu Williamu McNulty.
Apie 22:30 val. Lietuvos laiku A ringe šešioliktfinalio etapo slenkstį peržengti bandys Algirdas Baniulis (virš 90 kg), kovosiantis prieš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) boksininką Kelviną Wattsą.
