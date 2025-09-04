Kovos prasideda: istoriniame pasaulio čempionate – septyni Lietuvos boksininkai

Pirmasis pasirodymą planetos pirmenybėse pradės Edgaras Skurdelis (svorio kategorija iki 60 kg), kuris preliminarioje kovoje rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį) susirungs su Sakartvelo boksininku Artyushu Gomtsyanu, praeityje tapusiu Europos čempionu.
Pirmąją čempionato dieną į ringą lips ir Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg), kuris rugsėjo 4 d. preliminarioje kovoje varžysis su Naujosios Zelandijos sportininku Wesley Jay Cameronu.
Taip pat rugsėjo 4 d. Jonas Jazevičius (iki 90 kg) šešioliktfinalio etape boksuosis su Vokietijos sportininku Cheou Yasse Cisse ir bandys pasiekti aštuntfinalio kartelę.
Rugsėjo 5 d. (penktadienį) šešioliktfinalyje čempionatą pradės Darius Voišnarovičius (iki 85 kg), ringe susitiksiantis su škotu Robertu Williamu McNulty.
Tą pačią rugsėjo 5 d. šešioliktfinalio etapo slenkstį peržengti bandys Algirdas Baniulis (virš 90 kg), kovosiantis prieš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) boksininką Kelviną Wattsą.
Ana Starovoitova (iki 60 kg) rugsėjo 6 d. (šeštadienį) šešioliktfinalio etape boksuosis su pajėgia itale Rebecca Nicoli.
Rugsėjo 8 d. (pirmadienį) startuosianti Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) aštuntfinalyje susitiks su Kazachstano boksininke Gulsaya Yerzhana.
Nacionalinei šalies komandai pasaulio čempionate vadovauja treneriai Bronislavas Šimokaitis ir Vidas Bružas.
Prieš šį pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinė dalyvavo rugpjūčio 11 – rugsėjo 2 d. Šefilde (Anglija) vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje, kur ir rengėsi startui istorinėse planetos pirmenybėse.
Iš viso „World Boxing“ pasaulio čempionate dalyvaus 554 boksininkai iš 68 valstybių – 329 vyrai ir 225 moterys.
