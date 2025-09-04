Po intriguojančio turnyro Vilniuje Lietuvos kornholo čempionu pirmą kartą tapo Paulius Varnas

Pirmą kartą Lietuvos čempiono titulą iškovojo rokiškėnas Paulius Varnas. Jis šiame sezone laimėjo du LCL etapus, o paskutiniame turnyre Vilniuje užėmė ketvirtąją vietą.
Beje, Vilniuje visiems lietuviams nosis nušluostė Rokiškio atstovė Aldona Valeišienė, sėkmingai nukeliavusi iki mažojo finalo ir jame pranokusį patį P. Varną.
Pirmąsias dvi vietas Vilniuje užėmė svečiai iš Latvijos – varžybose triumfavo Juta Alpeusa, o antras liko Genadijus Dubovikas.
P. Varnas iš viso šiame sezone surinko 584 LCL reitingo taškus. Lietuvos vicečempiono titulą iškovojo kaunietis Audrius Naudžiūnas (580 tšk.), o bronzos apdovanojimą pelnė rokiškėnas Romas Navikas.
Praėjusiais metais pirmuoju Lietuvos kornholo čempionu tapęs Aurimas Roščinas šį sezoną praleido.
„Pernai sezoną baigiau šeštas, o šiemet netikėtai pirmas. Smagi patirtis, smagus čempionatas. Tikrai nesitikėjau tapti čempionu, nes pirmajame etape likau septintas. Per likusius etapus pavyko neblogas šuolis į viršų“, – džiaugėsi P. Varnas.
Šeši geriausi LCL žaidėjai iškovojo teisę atstovauti Lietuvos rinktinei pasaulio kornholo čempionatas, kuris rugsėjo pabaigoje vyks Poreče (Kroatija).
Be minėtų prizininkų, teisę dalyvauti planetos pirmenybėse iškovojo toliau LCL reitinge išsirikiavę rokiškėnas Vaidas Valotka, alytiškis Saulius Gadišauskas ir biržietis Valdas Didzinskas.
Lietuvos čempionu tapęs P. Varnas paskirtas komandos kapitonu.
„Sieksime pasirodyti kaip įmanoma geriausiai. Per likusį laiką sieksime kuo geriau pasiruošti ir manau, kad pavyks padovanoti šaliai pergalių ir džiaugsmo. Stengsimės būti pavyzdžiu naujokams ir kartu siekti pergalių“, – teigė P. Varnas.
Bendrame LCL reitinge iš viso yra klasifikuoti 56 žaidėjai.
Paaiškėjo ir moksleivių kornholo čempionai
Tuo pat metu Vilniuje vyko ir „Zip Fm“ moksleivių kornholo lygos finalinis etapas.
Šiame debiutiniame moksleivių lygos sezone dominavo Rokiškio J. Tubelio progimnazijos auklėtinis Kasparas Kavoliūnas laimėjęs tris etapus iš keturių. Būtent jis tapo pirmuoju Lietuvos moksleivių kornholo čempionu.
Tradiciškai vyko ir dvejetų bei šeimų rungtys. „Zip FM“ reitinge yra fiksuojamas ir mokyklų, kuriose vykdomos kornholo veiklos, reitingas. Čia viso sezono metu užtikrintai pirmavo Rokiškio J. Tubelio progimnazijos atstovai.
Būtent Rokiškio moksleiviai užėmė visas prizines vietas šiame sezone. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmė Dainotas Valeišis, trečiąją – Amelija Valotkaitė.
Dvejetų rungties sezono nugalėtojais tapo D. Valeišis ir K. Kavoliūnas, o šeimų rungtyje geriausiai sekėsi Aliui ir Dominykui Mišeninams.
Geriausiu lygos treneriu pripažintas minėtos Rokiškio progimnazijos treneris-mokytojas Valdas Savickas.
