  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kuršėnų sportininkai užtikrintai laimėjo 4 aukso medalius Lietuvos virvės traukimo čempionate

2025-09-03 14:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 14:57

Kuršėnuose surengtas paskutinis 2025 m. Lietuvos virvės traukimo čempionato etapas, kuriame dominavo vietiniai sportininkai.

„SK Kristalo“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Kuršėnuose surengtas paskutinis 2025 m. Lietuvos virvės traukimo čempionato etapas, kuriame dominavo vietiniai sportininkai.

0

Bendroje sezono įskaitoje Kuršėnų atletai iškovojo net 4 čempionų titulus jaunimo (iki 580 kg svorio kategorija), moterų, vyrų ir mišrių komandų (iki 600 kg) kategorijose. Taip pat kuršėniškiai buvo antri vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg. Antrosios Kuršėnų komandos užėmė trečiąsias vietas mišrių komandų ir jaunimo kategorijose.

Vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg Kuršėnų komandą pavyko įveikti Panevėžio „Ąžuolo“ sportininkams.

Lietuvos virvės traukimo čempionate buvo varžomasi 5 skirtingose kategorijose. Čempionate iš viso dalyvavo 25 komandos.

