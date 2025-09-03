Kuršėnų sportininkai užtikrintai laimėjo 4 aukso medalius Lietuvos virvės traukimo čempionate

Bendroje sezono įskaitoje Kuršėnų atletai iškovojo net 4 čempionų titulus jaunimo (iki 580 kg svorio kategorija), moterų, vyrų ir mišrių komandų (iki 600 kg) kategorijose. Taip pat kuršėniškiai buvo antri vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg. Antrosios Kuršėnų komandos užėmė trečiąsias vietas mišrių komandų ir jaunimo kategorijose.
Vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg Kuršėnų komandą pavyko įveikti Panevėžio „Ąžuolo“ sportininkams.
Lietuvos virvės traukimo čempionate buvo varžomasi 5 skirtingose kategorijose. Čempionate iš viso dalyvavo 25 komandos.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!