TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ką tik susituokusiam Gabrieliui Liaudanskui-Svarui – jautrus sveikinimas: įamžino bučinį

2025-10-24 15:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 15:31

Neseniai nuskambėjo žinia, kad šią savaitę susituokė grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas- Svaras ir jo mylimoji Simona Daumantienė. Po šios naujienos pasipylė sveikinimų lavina jaunavedžiams.  

Gabrielius Liaudanskas-Svaras su žmona Simona (nuotr. Facebook)

Neseniai nuskambėjo žinia, kad šią savaitę susituokė grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas- Svaras ir jo mylimoji Simona Daumantienė. Po šios naujienos pasipylė sveikinimų lavina jaunavedžiams.  

Labdaros organizacija „Broliai aitvarai“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo itin gražiu sveikinimu, skirtu Gabrieliui ir Simonai.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadre – jaunavedžių bučinys

Jie taip pat paviešino keletą nuotraukų iš vestuvių ceremonijos Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Viename iš kadrų – ir jaunavedžių bučinys.  

„Beveik visi didžiausi karai, mūšiai ir žygiai pasaulyje yra dedikuoti MOTERS MEILEI  

Dėl MEILĖS vyrai statė imperijas ir mūrijo pilis. Meilė keitė likimus ir istorijos eigą. Viso ko pagrindas pasaulyje yra MEILĖ.  

Sveikiname Simoną ir Gabrielių pažadėjus vienas kitam amžiną MEILĘ. Tegul Jūsų pažadus saugo ir pildo Aitvarai“, – rašoma sveikinime.  

Susižadėjo metų pradžioje 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielius ir Simona apie sužadėtuvės paskelbė šių metų pradžioje.   

G. Liaudanskui-Svarui tai yra jau antroji santuoka. 

Su pirmąja žmona Rima juodu išsiskyrė 2021-aisiais.

