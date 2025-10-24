Ką tik susituokusiam Gabrieliui Liaudanskui-Svarui – jautrus sveikinimas: įamžino bučinį

Labdaros organizacija „Broliai aitvarai“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo itin gražiu sveikinimu, skirtu Gabrieliui ir Simonai.
Kadre – jaunavedžių bučinys
Jie taip pat paviešino keletą nuotraukų iš vestuvių ceremonijos Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Viename iš kadrų – ir jaunavedžių bučinys.
„Beveik visi didžiausi karai, mūšiai ir žygiai pasaulyje yra dedikuoti MOTERS MEILEI
Dėl MEILĖS vyrai statė imperijas ir mūrijo pilis. Meilė keitė likimus ir istorijos eigą. Viso ko pagrindas pasaulyje yra MEILĖ.
Sveikiname Simoną ir Gabrielių pažadėjus vienas kitam amžiną MEILĘ. Tegul Jūsų pažadus saugo ir pildo Aitvarai“, – rašoma sveikinime.
Susižadėjo metų pradžioje
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielius ir Simona apie sužadėtuvės paskelbė šių metų pradžioje.
G. Liaudanskui-Svarui tai yra jau antroji santuoka.
Su pirmąja žmona Rima juodu išsiskyrė 2021-aisiais.
