Mylimąją vedęs Svaras pasidalijo pirmuoju vestuviniu kadru: jaunoji pasirinko netradicinę suknelę

Džiugią žinią G. Liaudanskas-Svaras patvirtino portalui „Delfi“.
Paviešino akimirką
Simona ir Gabrielius šiandien pasidalijo ir pirmuoju vestuviniu kadru, kuriame jaunieji meilės pilnomis akimis žiūri į vienas kitą.
Vestuvėms jaunoji pasirinko netradicinę, tamsiai mėlynos spalvos suknelę, o jaunasis vilkėjo paradinę karininko uniformą.
Prie nuotraukos jie trumpai parašė: „Tekstą įdėsim vėliau..“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielius ir Simona apie sužadėtuvės paskelbė šių metų pradžioje.
Tąkart jo mylimoji paviešino sužadėtuvių žiedo nuotrauką ir šiltą žinutę.
„Taip! Milijoną kartų TAIP!! Myliu“, – socialiniame tinkle rašė G. Liaudansko-Svaro mylimoji.
G. Liaudanskui-Svarui tai yra jau antroji santuoka.
Su pirmąja žmona Rima juodu išsiskyrė 2021-aisiais.
