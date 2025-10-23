Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mylimąją vedęs Svaras pasidalijo pirmuoju vestuviniu kadru: jaunoji pasirinko netradicinę suknelę

2025-10-23 18:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 18:16

Grupės „G&G Sindikatas“ lyderio Gabrieliaus Liaudansko-Svaro gyvenime – jaudinančios permainos. Jis susituokė su savo mylimąja Simona bei paviešino ir pirmąjį vestuvinį kadrą.

Gabrielius Liaudanskas-Svaras (nuotr. BNS ir nuotr. asociatyvi SCANPIX)

Grupės „G&G Sindikatas“ lyderio Gabrieliaus Liaudansko-Svaro gyvenime – jaudinančios permainos. Jis susituokė su savo mylimąja Simona bei paviešino ir pirmąjį vestuvinį kadrą.

11

Džiugią žinią G. Liaudanskas-Svaras patvirtino portalui „Delfi“.  

Paviešino akimirką

Simona ir Gabrielius šiandien pasidalijo ir pirmuoju vestuviniu kadru, kuriame jaunieji meilės pilnomis akimis žiūri į vienas kitą.

Vestuvėms jaunoji pasirinko netradicinę, tamsiai mėlynos spalvos suknelę, o jaunasis vilkėjo paradinę karininko uniformą.

Prie nuotraukos jie trumpai parašė: „Tekstą įdėsim vėliau..“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielius ir Simona apie sužadėtuvės paskelbė šių metų pradžioje.  

Tąkart jo mylimoji paviešino sužadėtuvių žiedo nuotrauką ir šiltą žinutę.  

„Taip! Milijoną kartų TAIP!! Myliu“, – socialiniame tinkle rašė G. Liaudansko-Svaro mylimoji.

G. Liaudanskui-Svarui tai yra jau antroji santuoka.

Su pirmąja žmona Rima juodu išsiskyrė 2021-aisiais. 

Je
Je
2025-10-23 18:41
Svaro nutukimas gali trukdyti darbui.Reik priminti gera taisykle :ME( maziau esk).


Atsakyti
Vaidis
Vaidis
2025-10-23 18:41
Smagu, dabar jau tryse su Kasčiūnu, prieš netikėlius...
Atsakyti
Ojo
Ojo
2025-10-23 18:24
O kodėl snukutis neismargintas?Rašalo neužteko?
Atsakyti
