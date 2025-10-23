Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Garsiai aktorei skubiai atsidūrus ligoninėje – naujausia žinia: paaiškėjo būklė

2025-10-23 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 07:30

Ikoniškoji aktorė Brigitte Bardot praėjusią savaitę buvo skubiai paguldyta į ligoninę Prancūzijoje, kur vėliau, kaip praneša Prancūzijos žiniasklaida, 91-erių moteris buvo operuota.

Greitoji pagalba (nuotr. SCANPIX)

Ikoniškoji aktorė Brigitte Bardot praėjusią savaitę buvo skubiai paguldyta į ligoninę Prancūzijoje, kur vėliau, kaip praneša Prancūzijos žiniasklaida, 91-erių moteris buvo operuota.

0

B. Bardot dabar atsigauna namuose po ligoninės vizito dėl „rimtos ligos“. Manoma, kad mylima aktorė buvo operuota po to, kai šio mėnesio pradžioje buvo skubiai nugabenta į privačią Toulono ligoninę Prancūzijoje, pranešė Mirror.

Dabar paaiškėjo, kad Brigitte – viena žymiausių seksualinės revoliucijos simbolių vėlyvaisiais 1950–1970-ųjų metais – buvo pakankamai sveika, kad šį savaitgalį būtų išrašyta iš ligoninės.

Ji dabar ilsisi savo namuose Sent Trope, Pietų Prancūzijoje, po operacijos. Aktorė padėkojo personalui ir chirurgų komandai Saint-Jean privačioje Toulono ligoninėje, pranešė Bardot atstovas patikimai Prancūzijos naujienų agentūrai AFP. Ši naujiena tikriausiai suteiks vilties gerbėjams, kurie socialinėje medijoje išreiškė susirūpinimą dėl jos sveikatos.

Pagalba vyko neteisingu adresu

Prancūzų aktorės atstovas teigė: „Madame Bardot grįžo namo ir dabar ilsisi. Ji gerai.“ Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad ji buvo ligoninėje dėl rimtos ligos ir taip pat buvo operuota. Tai dar nėra patvirtinta jos atstovų.

Tuo metu jos vyras Bernard d'Ormale patvirtino įvykį, atskleisdamas, kad iš pradžių greitosios pagalbos tarnybos buvo nurodytos neteisingu adresu. Kalbėdamas su „Var-matin“, jis sakė: „Buvo apie 9 val., kai Brigitte sunkiai kvėpavo. [Jos kvėpavimas] buvo stipresnis nei įprastai, bet ji neprarado sąmonės. Galime tai pavadinti trumpu kvėpavimo sutrikimu.“

Paramedikai suteikė Brigitte deguonies pagalbą ir kurį laiką stebėjo jos būklę poros namuose. Bernard pridūrė: „Kaip ir visi tam tikro amžiaus žmonės, ji nebeįveikia karščio.“

Legendinė aktorė

Legendinė žvaigždė, gimusi Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 1934 m., džiaugėsi dešimtmečius trukusia karjera dėmesio centre. Tačiau pastaraisiais metais ji šiek tiek atsitraukė iš viešojo gyvenimo ir retai pasirodo viešumoje. Ji tapo pasaulinio garso žvaigžde 1950–1960 m. už laisvą dvasią savo vaidmenyse filmuose, tokiuose kaip „And God Created Woman“.

Kaip dainininkė ji taip pat išleido kelis įrašus tuo laikotarpiu. Ji nustojo vaidinti 1970-aisiais, visam laikui persikėlė į Prancūzijos Rivjeros miestelį Sent Trope ir paskyrė save gyvūnų gerovės klausimams per savo vardu pavadintą fondą.

Brigitte buvo vos 15-os, kai šovė į žvaigždžių aukštumas po to, kai pasirodė žurnalo „Elle“ viršelyje, o tai lėmė pasiūlymą vaidinti filme „Les Lauriers sont coupés“. 1957 m. ji pelnė pasaulinį pripažinimą už vaidmenį filme „And God Created Woman“ ir tapo filosofo Simone de Beauvoir esė „The Lolita Syndrome“ objektu.

