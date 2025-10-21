Aktorei Agnei Grudytei atlikta operacija: paaiškėjo, kas nutiko

Apie tai Agnė sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt
Netikėta trauma pakeitė planus
Aktorė atvira – operacijos prireikė po sportinės traumos.
„Tiesiog vienos treniruotės metu atliekant tam tikrą specialų ir ne kasdienį pratimą pajutau staigų ir labai stiprų skausmą kelio srityje. Ir teko tai būtent operuoti. Už savaitės buvo atlikta operacija“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo Agnė.
Nors iš pradžių trauma atrodė rimta, šiandien ji jaučiasi geriau ir aktyviai reabilituojasi.
„Operacija įvyko spalio trečią. Tai jau tuoj skaičiuosim tris savaites po operacijos. Kiekvieną dieną vis geryn, bet, žinoma, dėmesio, ko jie reikalauja, daug daugiau nei įprastai“, – sako ji.
Kol kas Agnei tenka vaikščioti su ramentais, tačiau ji stengiasi neprarasti optimizmo:
„Treniruoju, stiprinu raumenis, kurie pakankamai greitai sunyko. Kol kas neįsivaizduoju, kada vaikščiosiu be ramentų, bet tikiuosi, kad pavyks kuo greičiau stiprinti raumenis, ko pasekoje galėsiu vaikščioti be jų.“
Sąmoningas sprendimas pasitraukti iš aktorystės
Daugelis žino Agnę iš serialų „Tobula kopija“ ar „Naisių vasara“, tačiau dar liepos mėnesį Agnė pareiškė apie pasitraukimą iš filmavimo aikštelės.
„Aktorystės krūvio darbų sąmoningai atsisakiau prieš daugiau nei 5 metus. Iki pat dabar savo sprendimu džiaugiuosi, nes jį priėmiau tam, kad saugočiau savo sveikatą ir labiau branginčiau savo laisvalaikį. Save dabar realizuoju sporto srityje. Man darbas teikia malonumą ir leidžia puikiai balansuoti tarp poilsio ir darbų“, – sako ji.
Agnė prisipažįsta, kad aktyvus gyvenimo būdas ją lydi ne tik darbe, bet ir laisvalaikiu:
„Mes visi mėgstame aktyvų laisvalaikį, sportą, dviračius. Taip pat mėgstame ir kitas veiklas – plaukimą, badmintoną ar tiesiog laisvalaikį gamtoje. Visada yra ką veikti, tik reikia netingėti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!