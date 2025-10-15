Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyro nosies dydis tapo nepakeliamas ne tik jam, bet ir žmonai: ryžosi pokyčiams

2025-10-15 10:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 10:29

68 metų Gerardas McAliece iš Kilmalcolmo, Škotijoje, šešerius metus kentėjo nuo sunkaus rinofimos atvejo – nosies audinys augo ir didėjo taip, kad jis nebegalėjo pabučiuoti savo žmonos Carol.

Gerard McAliece (nuotr. facebook.com)
7

68 metų Gerardas McAliece iš Kilmalcolmo, Škotijoje, šešerius metus kentėjo nuo sunkaus rinofimos atvejo – nosies audinys augo ir didėjo taip, kad jis nebegalėjo pabučiuoti savo žmonos Carol.

REKLAMA
3

„Ji tiesiog augo ir augo, ir kiek įmanoma stengiausi to nepaisyti“, – pasakojo Gerardas.

Gerard McAliece
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerard McAliece

Jis pradėjo pastebėti pokyčius savo nosyje dar prieš šešerius metus, tačiau gydytojai, pamatę, kad jis gali normaliai kvėpuoti, jam operacijos nerekomendavo, laikydami tai kosmetine problema, kurią teks apmokėti pačiam, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nerimavo dėl anūkų

Deja, rinofima progresavo taip stipriai, kad jo nosies audinys tapo toks didelis, jog užstojo nosį ir didžiąją dalį veido.

REKLAMA
REKLAMA

Gerardas tapo labai savikritiškas ir nerimavo, kad jo anūkai gali būti vertinami dėl jo išvaizdos.

REKLAMA

„Nenoriu jiems pakenkti, bet tokio amžiaus vaikai neturi jokio filtro. Aš tikrai nerimavau savo anūkų gimtadienių metu – ką jų mažieji draugai galvoja? Ar jie sako: „Ar tai tavo senelis?“ – atskleidė jis.

Kiek vėliau Gerardas apsilankė pas gydytoją: „Kai nuėjau pas gydytoją, pamačiau budintį gydytoją, jis paklausė, ar galiu kvėpuoti, ir aš atsakiau „taip“, tada jis pasakė: „Tai tada viskas gerai.“ Po to apie tai nekalbėjau su savo šeimos gydytoju, nes maniau, kad jie nieko nedarys, nes laikys tai kosmetine problema.“

REKLAMA
REKLAMA

Situacija blogėjo

Tačiau situacija tapo nepakeliama ne tik Gerardui, bet ir jo žmonai Carol.

„Jau daugelį metų negalėjau jos tinkamai pabučiuoti“,– atskleidė Gerardas.

Todėl Carol nusprendė kreiptis į privačią kliniką „Ever Clinic“ Glazge, žinodama apie jų sėkmingus rinofimos gydymo atvejus. Po konsultacijos Gerardas sakė, kad „iškart jaučiausi ramus“, nors gydytojams buvo akivaizdu, kad nosis yra neįprasto dydžio – tai buvo „ganėtinai šokiruojantis“ atvejis, tačiau jų atsakymas buvo aiškus: „Taip, mes galime padėti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Operacija, kurią atliko rinofimos ekspertas dr. Kormakas Konveris, truko daugiau nei keturias valandas. Per šią sudėtingą procedūrą buvo pašalinta perteklinė odos dalis ir nosis suformuota taip, kad geriau derėtų prie veido.

„Jie sakė, kad tai buvo didžiausias darbas, kokį jie kada nors atliko, ir kad tai bus tikras iššūkis, tačiau, tikiuosi, galės padaryti per vieną seansą, ką ir padarė“, – pasakojo Gerardas.

REKLAMA

Rezultatas buvo išties fantastiškas: „Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą.“

Jo žmona Carol pridūrė: „Carol sako, kad aš vėl tapau tokiu vyru, kokiu buvau anksčiau.“

Gerardas nori perduoti žinią kitiems, kenčiantiems nuo šios ligos: „Jei kas nors ten, kur buvau aš, mano patarimas būtų – nelaukite. Tiesiog padarykite tai.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų