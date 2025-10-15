Vyro nosies dydis tapo nepakeliamas ne tik jam, bet ir žmonai: ryžosi pokyčiams

„Ji tiesiog augo ir augo, ir kiek įmanoma stengiausi to nepaisyti“, – pasakojo Gerardas.
Jis pradėjo pastebėti pokyčius savo nosyje dar prieš šešerius metus, tačiau gydytojai, pamatę, kad jis gali normaliai kvėpuoti, jam operacijos nerekomendavo, laikydami tai kosmetine problema, kurią teks apmokėti pačiam, skelbė dailystar.co.uk.
Nerimavo dėl anūkų
Deja, rinofima progresavo taip stipriai, kad jo nosies audinys tapo toks didelis, jog užstojo nosį ir didžiąją dalį veido.
Gerardas tapo labai savikritiškas ir nerimavo, kad jo anūkai gali būti vertinami dėl jo išvaizdos.
„Nenoriu jiems pakenkti, bet tokio amžiaus vaikai neturi jokio filtro. Aš tikrai nerimavau savo anūkų gimtadienių metu – ką jų mažieji draugai galvoja? Ar jie sako: „Ar tai tavo senelis?“ – atskleidė jis.
Kiek vėliau Gerardas apsilankė pas gydytoją: „Kai nuėjau pas gydytoją, pamačiau budintį gydytoją, jis paklausė, ar galiu kvėpuoti, ir aš atsakiau „taip“, tada jis pasakė: „Tai tada viskas gerai.“ Po to apie tai nekalbėjau su savo šeimos gydytoju, nes maniau, kad jie nieko nedarys, nes laikys tai kosmetine problema.“
Situacija blogėjo
Tačiau situacija tapo nepakeliama ne tik Gerardui, bet ir jo žmonai Carol.
„Jau daugelį metų negalėjau jos tinkamai pabučiuoti“,– atskleidė Gerardas.
Todėl Carol nusprendė kreiptis į privačią kliniką „Ever Clinic“ Glazge, žinodama apie jų sėkmingus rinofimos gydymo atvejus. Po konsultacijos Gerardas sakė, kad „iškart jaučiausi ramus“, nors gydytojams buvo akivaizdu, kad nosis yra neįprasto dydžio – tai buvo „ganėtinai šokiruojantis“ atvejis, tačiau jų atsakymas buvo aiškus: „Taip, mes galime padėti.“
Operacija, kurią atliko rinofimos ekspertas dr. Kormakas Konveris, truko daugiau nei keturias valandas. Per šią sudėtingą procedūrą buvo pašalinta perteklinė odos dalis ir nosis suformuota taip, kad geriau derėtų prie veido.
„Jie sakė, kad tai buvo didžiausias darbas, kokį jie kada nors atliko, ir kad tai bus tikras iššūkis, tačiau, tikiuosi, galės padaryti per vieną seansą, ką ir padarė“, – pasakojo Gerardas.
Rezultatas buvo išties fantastiškas: „Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą.“
Jo žmona Carol pridūrė: „Carol sako, kad aš vėl tapau tokiu vyru, kokiu buvau anksčiau.“
Gerardas nori perduoti žinią kitiems, kenčiantiems nuo šios ligos: „Jei kas nors ten, kur buvau aš, mano patarimas būtų – nelaukite. Tiesiog padarykite tai.“
