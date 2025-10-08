Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Karatė čempionui Dariui Petrikauskui prireikė operacijos: ji – gana sudėtinga

2025-10-08 20:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 20:43

Žinomas Lietuvos karatė čempionas, kaskadininkas, klubo „Energijos smūgis" įkūrėjas ir treneris Darius Petrikauskas gulėsi ant operacinio stalo. Vyrui buvo atlikta auglio šalinimo operacija.

Darius Petrikauskas (tv3.lt fotomontažas)

Žinomas Lietuvos karatė čempionas, kaskadininkas, klubo „Energijos smūgis“ įkūrėjas ir treneris Darius Petrikauskas gulėsi ant operacinio stalo. Vyrui buvo atlikta auglio šalinimo operacija.

1

Apie tai karatė čempionas pranešė socialiniame tinkle.

Pašalino auglį

Darius Petrikauskas socialiniame tinkle paviešino kadrą iš ligoninės bei atskleidė, kad jam pašalino auglį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Priverstinės atostogos. Nuoširdžiai dėkoju chirurgams Mindaugui Minderiui ir Mykolui Udriui už kruopščiai atliktą gan sudėtingą, nervo viduje esančio, auglio šalinimo operaciją“, – rašė jis.

Netrukus gerbėjai bei draugai suskubo palinkėti jam sveikatos.

„Daug sveikatos, Dariau. Greito atsigavimo“, – komentavo Paulius Bagdanavičius.

„Lengvo atsistatymo! Sveik“, – linkėjo kitas.

„Stiprybės ir geležinės sveikatos“, – brūkštelėjo internautas.

 

