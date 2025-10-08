Karatė čempionui Dariui Petrikauskui prireikė operacijos: ji – gana sudėtinga

Apie tai karatė čempionas pranešė socialiniame tinkle.
Pašalino auglį
Darius Petrikauskas socialiniame tinkle paviešino kadrą iš ligoninės bei atskleidė, kad jam pašalino auglį.
„Priverstinės atostogos. Nuoširdžiai dėkoju chirurgams Mindaugui Minderiui ir Mykolui Udriui už kruopščiai atliktą gan sudėtingą, nervo viduje esančio, auglio šalinimo operaciją“, – rašė jis.
Netrukus gerbėjai bei draugai suskubo palinkėti jam sveikatos.
„Daug sveikatos, Dariau. Greito atsigavimo“, – komentavo Paulius Bagdanavičius.
„Lengvo atsistatymo! Sveik“, – linkėjo kitas.
„Stiprybės ir geležinės sveikatos“, – brūkštelėjo internautas.
