Klaipėdiečių šeimai – neeilinis išbandymas: rasta itin reta liga, reikėjo kelių operacijų

Mergytė tapo mažiausia paciente, kurią Kauno neurochirurgai operavo taikydami unikalų metodą.
„Žinia buvo šiek tiek netikėta, bet apsidžiaugėme, kai sužinojome lytį – broliukas užaugins sesę sau, nes tarsi intuityviai jis vis sakydavo, kad laukia sesutės“, – pasakoja mama Simona.
Džiugią naujieną sekė nerimas
Klaipėdietė Simona, glostydama mažylę, prisimena, kad džiugią žinią apie gimsiančią dukrą, nėštumui einant į pabaigą – apie 32 savaitę – pakeitė nerimas.
„Apžiūros metu, kaip dabar atsimenu, gydytoja darė echoskopiją, vedžiojo po pilvelį, ir jau kai pabaigoje perėjo prie galvelės, iš jos suklusimo supratau, kad kažkas ne taip“, – dalijasi Simona.
Uostamiesčio medikai patarė vykti į Kauno klinikas.
„Mūsų diagnozė skambėjo nepažįstamai – tai buvo smegenų vandenė, arba hidrocefalija. Turėjome problemų tiek galvytėje, tiek stubure“, – teigia Simona.
Klinikų gydytojai nuolat stebėjo tiek nėščiosios, tiek pilvelyje augančios mažylės būklę. Šeimą ruošė tam, kad mergytei prireiks bent poros operacijų.
„Laukimas buvo neramus – laukėme, kada pasirodys mūsų angelėlis. Tikėjausi, kad akmuo nuo širdies nusiris ir viskas bus gerai. Gimdymas vyko ganėtinai sklandžiai, natūraliai, kas mums buvo netikėta, nes galvojome, kad be Cezario pjūvio – niekaip“, – pasakoja Simona.
Tik ką gimusiai mažylei prireikė 2 operacijų
Vos kelių dienų Arielę neurochirurgai operavo pirmą kartą. Hidrocefalija, arba smegenų vandenė, – reta patologija, tokių kūdikių per metus gimsta iki dešimties. Neurochirurgai operuoja vos gimusius mažylius, netgi ankstukus.
„Įdėjo šuntuką. Eigoje turėjome šunto infekciją – vaikams po tokių operacijų tai pasitaiko gana dažnai“, – pasakoja mergytės mama.
Laimei, infekciją pavyko įveikti. Tačiau laukė dar vienas iššūkis – antroji operacija. Arielė gimė su nugaros smegenų išvarža juosmens apatinėje srityje.
„Derinome su medikais, ar galime ją atlikti anksčiau, nes negalėjome leliuko guldyti ant nugarėlės – tik ant šoniuko. Ta išvaržėlė buvo nemaža, bandėme pritaikyti lovelę“, – teigia moteris.
Medikai vylėsi, kad mažylė dar kiek paaugs ir sustiprės, tačiau laikas nebuvo jų pusėje.
„Nugaros smegenų maišelis pradėjo didėti toliau, nepaisant veikiančio šunto, tad buvo nuspręsta operaciją atlikti anksčiau – unikaliu metodu, taikant intraoperacinį neurofiziologinį monitoringą“, – pasakoja Kauno klinikų neurochirurgas Lukas Piliponis.
Naujagimė Arielė tapo pirmąja tokia mažute – vos trijų mėnesių paciente, kuriai operuojant buvo taikytas šis unikalus metodas.
„Didžiausias iššūkis – kad kūdikio nervų sistema dar nebrandi, tad kyla sunkumų išgauti visus reflekso lankus“, – teigia L. Piliponis.
Gydytojai, pasitelkę daugybę elektrodų, visos operacijos metu stebėjo perduodamus nervinius impulsus ir raumenų reakciją į juos. Ši operacija padės mergaitei išvengti daugybės sveikatos problemų ateityje.
„Nugaros smegenų atkabinimas nuo išvaržos maišelio buvo atliktas kaip prevencinė priemonė, siekiant užkirsti kelią galimiems pablogėjimams – kojų paralyžiui ar dubens organų funkcijos sutrikimams“, – paaiškina L. Piliponis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.