Goda Alijeva šio visureigio nekeistų į jokį kitą: „Ne mane nudauš, o aš nudaušiu“

Laidos metu atlikėjai ne tik atsakinės į suktus klausimus, susidurs su komiškomis užduotimis, bet ir pasidalins savo istorijomis iš kelionių po Lietuvą ir ne tik.
Patinka kietos važiuoklės ir sunkus vairas
Prie vairo G. Alijeva tikina praleidžianti daugybę laiko. Automobiliai nesvetimi dar ir dėl to, nes yra ir etatinė vairuotoja į „Šeškės“ grupės koncertus ir po jų. Tikina, kad kelyje taip pat būtina elgtis saugiai bei nenaršyti telefone.
„Kiekvienas mūsų savaitgalis yra skirtingame Lietuvos gale. Tai, pavyzdžiui, vieną dieną mes galime būti Klaipėdoje, kitą dieną jau ties Vilniumi ar Utena kažkur. Natūralu, kad įpratau bendrauti su žmonėmis ir kad nereikėtų atrašinėti ar kažką tai, įdedu story, tai visi pamato, viskas aišku, visi žino“, – teigė ji.
G. Alijeva ne vienerius metus vairuoja BMW markės automobilius ir įvardijo, kodėl šis prekės ženklas jai yra labiausiai prie širdies.
„Anksčiau man iš viso būdavo, kad kuo kietesnė mašina, pavyzdžiui, koks BMW kietas. Pavyzdžiui, trečios klasės BMW senais laikais prieš kokį 15 metų prie kietesnių skaitėsi. Jo sunkus vairas, bet man tai patinka, aš prie jo jaučiuosi saugiau, stabiliau, mašina neplaukioja“, – sakė G. Alijeva.
Pirmenybė „BMW X6“ – dėl saugumo
Žinoma Lietuvos moteris pripažino, kad kelyje jai svarbiausias jos vaikų saugumas, todėl daug metų vairuoja tik išskirtinai „BMW X6“ visureigius.
Vokiškos markės automobilį vis pakeičia naujesniu, kai toks yra išleidžiamas ir daugiau neeksperimentuoja. O pirmą kartą pamatė prieš 17 metų Paryžiuje.
„Man tai atrodė labai saugus automobilis vežioti vaikams, nes turiu du vaikus, jie buvo mažiukai, patogu, kelioninės kėdutės aukštai, aš viską matau ir ne mane nudauš, o aš nudaušiu“, – juokavo balto BMW savininkė G. Alijeva.
Kad Goda išsirinko gerą modelį pritarė ir Aleksandras Ivanauskas-Fara, šiuo metu vairuojantis „Volvo XC90“ plug-in.
„Galiu paliudyti, tikrai gera mašina. Dar neturėjau, bet turėsiu“, – šypsojosi scenos legenda.
Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?
Yra ir didesniu auto, yra ir sunkvezimiu, gali ir lengvoji rata pakist ir ziuri kulio jau eini.
Taip, kad jai bus lemta, gali nors traukiniu vaziuot, visvien nuo begiu nuleks