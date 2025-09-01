Rugsėjo 1-ąją Goda Alijeva pasitiko su ašaromis: „Tai nesikeičia“

Rugsėjo 1-osios proga G. Alijeva socialiniame tinkle pasidalijo bendrais kadrais su dukra ir sūnumi.
Godos Alijevos akyse – ašaros
Abu juos šiandien moteris išlydėjo į mokyklą.
Kartu su žaviomis nuotraukomis, Goda pasidalijo ir savo mintimis.
Moteris neslėpė, kad šįkart, kaip ir kone kiekvieną kartą, rugsėjo 1-oji buvo pažymėta ir ašaromis jos akyse.
Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Vaikai, tegul kiekviena diena mokykloje tampa žingsniu į priekį – žinių, smalsumo, kūrybiškumo ir prasmingų akimirkų ir asmeninio augimo!
Mes, kaip ir kasmet, tęsiame tradiciją nuotrauka su kardeliais prie namų. Nesikeičia tik ašaros mano akyse išlydint vaikus, per greitai laikas skrieja“, – socialiniame tinkle rašė G. Alijeva.
