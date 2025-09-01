Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rugsėjo 1-ąją Goda Alijeva pasitiko su ašaromis: „Tai nesikeičia“

2025-09-01 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 14:55

Mokslo ir žinių dieną gatves užplūdo į mokslus sugrįžtantys moksleiviai. Savo vaikus į mokyklą palydėjo ir atlikėja, grupės „Šeškės“ narė Goda Alijeva. Moteris pripažįsta, kad šią dieną negali sulaikyti ašarų.

Goda Alijeva su vaikais (nuotr. Instagram)

2

Rugsėjo 1-osios proga G. Alijeva socialiniame tinkle pasidalijo bendrais kadrais su dukra ir sūnumi.

Godos Alijevos akyse – ašaros

Abu juos šiandien moteris išlydėjo į mokyklą.

Kartu su žaviomis nuotraukomis, Goda pasidalijo ir savo mintimis.

Moteris neslėpė, kad šįkart, kaip ir kone kiekvieną kartą, rugsėjo 1-oji buvo pažymėta ir ašaromis jos akyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Vaikai, tegul kiekviena diena mokykloje tampa žingsniu į priekį – žinių, smalsumo, kūrybiškumo ir prasmingų akimirkų ir asmeninio augimo!

Mes, kaip ir kasmet, tęsiame tradiciją nuotrauka su kardeliais prie namų. Nesikeičia tik ašaros mano akyse išlydint vaikus, per greitai laikas skrieja“, – socialiniame tinkle rašė G. Alijeva.

 

