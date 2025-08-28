Prieš perkant kardelius atlikite 1 veiksmą: parodys, ar jie ilgai stovės

„Lidl“ prekybos tinklas atskleidžia, kokias gėles šiai šventei dažniausiai renkasi klientai ir kaip juos prižiūrėti, rašoma pranešime spaudai.
Pasak korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo Antano Bubnelio, Rugsėjo 1-osios šventei šviežiomis gėlėmis šalies gyventojai dažniausiai rūpinasi iš vakaro.
Klientams svarbu ne tik gėlių rūšis, bet ir jų kainos bei šviežumas, ypač tokių progų metu, kai gėlės yra dovanojamos.
Pastebima, kad pirmiausia klientų krepšeliuose atsiduria kardeliai, kurie vertinami dėl savo simbolikos – tai ryžtingumą, tvirtybę simbolizuojanti gėlė, taip pat dėl savo išskirtinės išvaizdos bei savybės ilgai išlaikyti šviežumą.
Klientai taip pat mielai renkasi tulpes bei rožes, o norintys unikalesnio varianto – įvairių gėlių puokštes bei hortenzijų žiedus.
Pataria, kaip išsirinkti kardelius
Tinkamiausių gėlių pasirinkimas gali atrodyti pakankamai sudėtinga užduotis, ypač, kai jų asortimentas – itin gausus. Vis dėlto, norint išsirinkti šviežius kardelius, pakanka atkreipti dėmesį į vos kelis dalykus.
Pirmiausia, rekomenduojama įvertinti žiedų būklę. Geriausia rinktis tuos kardelius, kurių atsivėręs tik vienas ar keli apatiniai žiedai, o kiti – dar pumpuruose. Taip jie ilgiau išliks gražūs vazoje.
Patys pumpurai turi būti ryškūs, sveiki, be rudų ar sausų dėmelių, o žiedlapiai – stangrūs, nepažeisti, be parudavimų ar vytimo požymių. Gėlių lapai turi būti sodriai žali, nepageltę ir neapdžiūvę.
Šviežių kardelių koteliai turi būti tiesūs, standūs ir žali. Patartina vengti suglebusių, įtrūkusių ar rudų stiebų. Be to, kuo ilgesnis ir tiesesnis kotas, tuo gėlė tvirčiau stovės.
Kardeliai taip pat neturėtų turėti nemalonaus kvapo ar gleivėto kotelio – tai ženklas, kad jie pradeda gesti. Gerai, jei kotai – dar drėgni: tai rodo, kad jie neseniai skinti.
Kaip prižiūrėti kardelius?
Skyrus pakankamai dėmesio renkantis kardelius, tiek pat jo reikėtų skirti ir jų priežiūrai. Pakanka kelių veiksmų, kad jie kuo ilgiau išliktų švieži.
Prieš pamerkiant į vazą, patartina įstrižai nupjauti apie 2–3 cm kardelio stiebo. Taip gėlė galės labiau įsisavinti vandenį ir jame esančias maistines medžiagas.
Patartina pašalinti apatinius lapus, kurie būtų panirę į vandenį. Jie greitai pūva ir trumpina gėlių gyvavimą.
Pats vanduo, kuriame ketinate pamerkti gėles, turi būti vėsus ir švarus. Keičiant jį kasdien, gėlės išsilaikys daug ilgiau. Beje, kardeliams reikia nemažai vandens, todėl vazą pripildykite bent iki trečdalio stiebo aukščio.
Vandenį rekomenduojama keisti kasdien, kartu perplaunant ir vazą, o kotelius kaskart patrumpinti apie 1–2 cm.
Vazą su gėlėmis rekomenduojama laikyti vėsioje vietoje, kurios nepasiektų tiesioginė saulė ar karštis. Patartina vengti skersvėjų, o gėlių nelaikyti šalia vaisių – ypač obuoliai ir bananai išskiria etileno dujas, dėl kurių gėlės gali greičiau nuvysti.
Laikantis šių patarimų, kardeliai vazoje paprastai išsilaikys 7–10 dienų, o kartais ir ilgiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!