Be 1 daikto Ieva Mackevičienė neina į parduotuvę: rekomenduoja visiems

„Kadangi tik visai neseniai grįžome iš Nidos, mūsų pasiruošimas mokyklai prasideda dabar. Pirmiausia, kaip ir kiekvienais metais, pasidarome generalinę tvarką namuose – susitvarkome kambarius ir peržiūrime, ką turime iš praėjusių mokslo metų, kas dar tinkama, o ką reikia atnaujinti.
Tik tada sudarome sąrašą ir su juo einame į parduotuvę. Pirkinių sąrašas itin praverčia, nes be jo gali prisipirkti daug dalykų, bet grįžti taip ir neįsigijus to, ko labiausiai reikėjo“, – pasakoja I. Mackevičienė.
Garsi moteris taip pat atvirauja, kad ruošdamasi mokyklai jų šeima laikosi vieno svarbaus principo.
„Mokyklai ruošiamės tik gyvai, nuėję į parduotuvę, nes reikia pamatyti, paliesti, pasimatuoti – ypač kuprines vaikams“, – sako nuomonės formuotoja.
Kad dauguma tėvų ir globėjų teikia pirmenybę gyvam apsipirkimui, rodo ir šiuo laikotarpiu prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“ prekių mokyklai ieškančių lankytojų srautas.
„Kuo arčiau rugsėjo 1-oji, tuo daugiau šeimų su vaikais galima sutikti prekybos centrų parduotuvėse. Nors pasiruošimo mokyklai laikotarpis prasideda dar rugpjūčio pradžioje, pirkėjų srautas išlieka didelis ir mėnesio pabaigoje.
Žmones vilioja šiuo laikotarpiu esanti nuolaidų bei pasiūlymų gausa. Kadangi šiais metais rugsėjo 1-oji yra pirmadienis, ruošiamės dar didesniam pirkėjų antplūdžiui paskutinį rugpjūčio savaitgalį“, – sako Paulius Pocius, rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
Laukia mokyklos ir draugų
Pasak I. Mackevičienės, jų šeimai pasiruošimą mokyklai palengvina tai, kad abu vaikai labai laukia naujų mokslo metų.
„Apsipirkimas mokyklai vaikams yra didžiulis džiaugsmas. Jokios kitos šventės ar progos neprilygsta šitam pasiruošimui naujiems mokslo metams. Abu keliauja apsipirkti su didele šypsena ir nuoširdžiai nori į mokyklą. Net vasarą teko ne kartą išgirsti, kad pasiilgo mokyklos draugų ir mokytojų“, – dalijasi nuomonės formuotoja.
Skirtingas vaikų amžius lemia ir nevienodus poreikius. „Motiejus eis į penktą klasę, tad reikalingų kanceliarinių prekių sąrašas labai skiriasi nuo ankstesnių metų. Meilei, kuri šiemet bus antrokė, reikės gana panašių dalykų kaip pirmoje klasėje. Tiesa, mokykla kai kurias priemones suteikia, ypač visokiems projektams ir užsiėmimams, bet tėvams vis tiek tenka nemažai pasirūpinti patiems“, – sako ji.
Privačią mokyklą lankantiems vaikams taip pat tenka įsigyti uniformas. Anot I. Mackevičienės, tai padeda išvengti galvos skausmo, kuo aprengti vaikus.
„Belieka pasirūpinti tik laisvalaikio ir namų apranga, taip pat sportine apranga lankomiems būreliams. Manau, ir patiems vaikams yra smagu, kai visi klasėje yra panašiai tvarkingai apsirengę, uniformos yra patogios ir gražios“, – pažymi moteris.
Teikia pirmenybę kokybei
Paklausta, ar labai skiriasi vaikų pomėgiai ir kokie mylimiausi personažai karaliauja ant mokyklinių prekių, I. Mackevičienė nusišypso – kaip ir dauguma vaikų, abu praėjo skirtingus „mylimukų“ etapus.
„Buvo pas mus ir „Šunyčiai patruliai“, ir „Mikimauzas“, ir vienaragių etapas. Šiemet Motiejus jau žengia į paauglystę, tad jo pasirinkimai jau kitokie, o Meilei labiausiai patinka kačiukai“, – pasakoja ji.
Moteris neslepia, kad leidžia vaikams rinktis jiems patinkančias mokyklines priemones, tačiau jei pasirinkimas yra nepraktiškas ar labiau užgaida, nei mokyklai būtinas dalykas, pasako savo nuomonę.
„Man svarbiausia, kad daiktai būtų kokybiški ir funkcionalūs. Ruošdamiesi mokyklai nusimatome ir biudžetą, bet negaliu įvardyti konkrečios sumos. Tiesiog perkame tai, kas reikalinga ir kas tarnaus ilgiau nei vieną kartą“, – pabrėžia I. Mackevičienė.
Mokyklai besiruošiančioms šeimoms nuomonės formuotoja pataria taip pat nedaryti skubotų sprendimų – įsivertinti, ko reikia mokyklai, eiti apsipirkti su sąrašu, pradėti pasiruošimą ne paskutinę dieną.
„Rugsėjo 1-oji tikrai neužklumpa netikėtai, tad tikrai galima pasiplanuoti, ką reikia pirkti, galbūt palaukti nuolaidų ir sutaupyti“, – sako ji.
