Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Be 1 daikto Ieva Mackevičienė neina į parduotuvę: rekomenduoja visiems

2025-08-25 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 17:25

Artėjant naujiems mokslo metams, verslininkė, nuomonės formuotoja ir dviejų vaikų mama Ieva Mackevičienė atskleidė, kaip šeima ruošiasi rugsėjo 1-ajai. Į pasiruošimą mokyklai itin įsitraukęs tiek sūnus, būsimas penktokas, Motiejus, tiek į antrą klasę eisianti dukra Meilė. Nors vaikų pomėgiai ir poreikiai skiriasi, kelios taisyklės padeda pasiruošti mokyklai lengviau.

Ieva Mackevičienė (nuotr. Organizatorių)

Artėjant naujiems mokslo metams, verslininkė, nuomonės formuotoja ir dviejų vaikų mama Ieva Mackevičienė atskleidė, kaip šeima ruošiasi rugsėjo 1-ajai. Į pasiruošimą mokyklai itin įsitraukęs tiek sūnus, būsimas penktokas, Motiejus, tiek į antrą klasę eisianti dukra Meilė. Nors vaikų pomėgiai ir poreikiai skiriasi, kelios taisyklės padeda pasiruošti mokyklai lengviau.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi tik visai neseniai grįžome iš Nidos, mūsų pasiruošimas mokyklai prasideda dabar. Pirmiausia, kaip ir kiekvienais metais, pasidarome generalinę tvarką namuose – susitvarkome kambarius ir peržiūrime, ką turime iš praėjusių mokslo metų, kas dar tinkama, o ką reikia atnaujinti.

REKLAMA
REKLAMA

Tik tada sudarome sąrašą ir su juo einame į parduotuvę. Pirkinių sąrašas itin praverčia, nes be jo gali prisipirkti daug dalykų, bet grįžti taip ir neįsigijus to, ko labiausiai reikėjo“, – pasakoja I. Mackevičienė.

REKLAMA

Garsi moteris taip pat atvirauja, kad ruošdamasi mokyklai jų šeima laikosi vieno svarbaus principo.

„Mokyklai ruošiamės tik gyvai, nuėję į parduotuvę, nes reikia pamatyti, paliesti, pasimatuoti – ypač kuprines vaikams“, – sako nuomonės formuotoja.

Kad dauguma tėvų ir globėjų teikia pirmenybę gyvam apsipirkimui, rodo ir šiuo laikotarpiu prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“ prekių mokyklai ieškančių lankytojų srautas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kuo arčiau rugsėjo 1-oji, tuo daugiau šeimų su vaikais galima sutikti prekybos centrų parduotuvėse. Nors pasiruošimo mokyklai laikotarpis prasideda dar rugpjūčio pradžioje, pirkėjų srautas išlieka didelis ir mėnesio pabaigoje.

Žmones vilioja šiuo laikotarpiu esanti nuolaidų bei pasiūlymų gausa. Kadangi šiais metais rugsėjo 1-oji yra pirmadienis, ruošiamės dar didesniam pirkėjų antplūdžiui paskutinį rugpjūčio savaitgalį“, – sako Paulius Pocius, rinkodaros ir komunikacijos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laukia mokyklos ir draugų

Pasak I. Mackevičienės, jų šeimai pasiruošimą mokyklai palengvina tai, kad abu vaikai labai laukia naujų mokslo metų.

„Apsipirkimas mokyklai vaikams yra didžiulis džiaugsmas. Jokios kitos šventės ar progos neprilygsta šitam pasiruošimui naujiems mokslo metams. Abu keliauja apsipirkti su didele šypsena ir nuoširdžiai nori į mokyklą. Net vasarą teko ne kartą išgirsti, kad pasiilgo mokyklos draugų ir mokytojų“, – dalijasi nuomonės formuotoja.

REKLAMA

Skirtingas vaikų amžius lemia ir nevienodus poreikius. „Motiejus eis į penktą klasę, tad reikalingų kanceliarinių prekių sąrašas labai skiriasi nuo ankstesnių metų. Meilei, kuri šiemet bus antrokė, reikės gana panašių dalykų kaip pirmoje klasėje. Tiesa, mokykla kai kurias priemones suteikia, ypač visokiems projektams ir užsiėmimams, bet tėvams vis tiek tenka nemažai pasirūpinti patiems“, – sako ji.

REKLAMA

Privačią mokyklą lankantiems vaikams taip pat tenka įsigyti uniformas. Anot I. Mackevičienės, tai padeda išvengti galvos skausmo, kuo aprengti vaikus.

„Belieka pasirūpinti tik laisvalaikio ir namų apranga, taip pat sportine apranga lankomiems būreliams. Manau, ir patiems vaikams yra smagu, kai visi klasėje yra panašiai tvarkingai apsirengę, uniformos yra patogios ir gražios“, – pažymi moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teikia pirmenybę kokybei

Paklausta, ar labai skiriasi vaikų pomėgiai ir kokie mylimiausi personažai karaliauja ant mokyklinių prekių, I. Mackevičienė nusišypso – kaip ir dauguma vaikų, abu praėjo skirtingus „mylimukų“ etapus.

„Buvo pas mus ir „Šunyčiai patruliai“, ir „Mikimauzas“, ir vienaragių etapas. Šiemet Motiejus jau žengia į paauglystę, tad jo pasirinkimai jau kitokie, o Meilei labiausiai patinka kačiukai“, – pasakoja ji.

REKLAMA

Moteris neslepia, kad leidžia vaikams rinktis jiems patinkančias mokyklines priemones, tačiau jei pasirinkimas yra nepraktiškas ar labiau užgaida, nei mokyklai būtinas dalykas, pasako savo nuomonę.

„Man svarbiausia, kad daiktai būtų kokybiški ir funkcionalūs. Ruošdamiesi mokyklai nusimatome ir biudžetą, bet negaliu įvardyti konkrečios sumos. Tiesiog perkame tai, kas reikalinga ir kas tarnaus ilgiau nei vieną kartą“, – pabrėžia I. Mackevičienė.

REKLAMA

Mokyklai besiruošiančioms šeimoms nuomonės formuotoja pataria taip pat nedaryti skubotų sprendimų – įsivertinti, ko reikia mokyklai, eiti apsipirkti su sąrašu, pradėti pasiruošimą ne paskutinę dieną.

„Rugsėjo 1-oji tikrai neužklumpa netikėtai, tad tikrai galima pasiplanuoti, ką reikia pirkti, galbūt palaukti nuolaidų ir sutaupyti“, – sako ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų