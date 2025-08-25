Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvos varžovai išsirinko dvyliktuką Europos čempionatui

2025-08-25 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 15:22

Paaiškėjo Europos čempionate žaisiančių Didžiosios Britanijos atstovų dvyliktukas.

M.Hessonas sezoną baigė Klaipėdoje („Betsafe-LKL“ nuotr.)

0

Ryškiausias rinktinės veidas – prieš dešimtmetį Eurolygoje trumpai žaidęs Gabrielis Olaseni, lietuviams puikiai pažįstamas ir praėjusį sezoną Klaipėdos „Neptūnui“ atstovavęs Mylesas Hessonas.

Britai galėjo surinkti ir pajėgesnę sudėtį, tačiau rinktinei dėl pasiruošimo karjeros šuoliui nepadės Milano „EA7 Emporio Armani“ papildęs Quinnas Ellisas. Savo šaliai iki šiol nėra atstovavęs Niujorko „Knicks“ puolėjas O.G.Anunoby.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiosios Britanijos dvyliktukas: Gabrielis Olaseni (Mersino MSK), Joshas Wardas-Hibbertas (Niukaslo „Eagles“), Aminas Adamu, Tarikas Phillipas (abu – Londono „Lions“), Luke’as Nelsonas (Šoprono „Sopron“), Jubrile’as Belo, Patrickas Whelanas (abu – Sombathėjaus „Falco“), Akwasi Yeboah (Trabzono „Trabzonspor“), Carlas Wheatle’as (Venecijos „Umana Reyer“), Danielis Akinas (Rodo „Kolossos“),Jelani Watsonas-Gayle'as ir Mylesas Hessonas (abu – laisvieji agentai).

Britai pralaimėjo kontrolinius mačus prieš Prancūziją (67:74), Belgiją (72:84), Bosniją ir Hercegoviną (73:103) bei Slovėniją (81:93), tik paskutiniame susitikime pergalių sąskaitą atidarė prieš Estiją (72:62).

Europos čempionatą Didžioji Britanija pradės Tamperėje, A grupėje sutikdama Lietuvą, Vokietiją, Švediją, Suomiją ir Juodkalniją.

