Paskelbtas estų dvyliktukas

Ryškiausi komandos vardai – ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) keturis kartus pasirodęs Henri Drellas, Vitorijos „Baskonia“ sistemoje ilgai augęs Sanderis Raieste bei Lietuvoje puikiai pažįstami Kristianas Kullamae ir Siimas-Sanderis Vene.
Estai nestokoja ir praradimų – dėl traumų čempionatą praleis Maikas Kotsaras bei Kerras Kriisa.
Estijos rinktinės dvyliktukas: Henri Drellas (Tenerifės „La Laguna“), Kregoras Hermetas, Martas Rosenthalis (abu – Talino „Kalev“), Janari Joesaaras (Sarajevo „Bosna“), Mikkas Jurkatammas (Avelino „Scandone“), Arturas Konončukas (Bursos „Bursaspor“) , Kristianas Kullamae (Panevėžio „Lietkabelis“), Sanderis Raieste (Mursijos UCAM), Joonas Riismaa (Kantu „Pallacanestro“), Matthiasas Tassas (Varšuvos „Legia“), Kasparas Treieris (Neapolio „Basket“) ir Siimas-Sanderis Vene („Šiauliai“).
Pasirengime estai sužaidė penkis mačus – startavo nesėkme prieš Lietuvą (68:89), vėliau nugalėjo Izraelį (93:81), Sakartvelą (75:70) ir Švediją (88:87), o finišavo pralaimėjimu prieš Didžiąją Britaniją (62:72).
Europos čempionatą Heiko Rannulos auklėtiniai pradės A grupėje, kartu su Serbija, Turkija, Čekija, Latvija ir Portugalija.
