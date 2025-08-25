Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Paskelbtas estų dvyliktukas

2025-08-25 12:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 12:43

Dvyliktuką Europos čempionatui paskelbė viena paskutiniųjų paskelbė Estijos rinktinė.

K.Kullamae ves į priekį Estijos rinktinę (FIBA Europe nuotr.)

Dvyliktuką Europos čempionatui paskelbė viena paskutiniųjų paskelbė Estijos rinktinė.

0

Ryškiausi komandos vardai – ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) keturis kartus pasirodęs Henri Drellas, Vitorijos „Baskonia“ sistemoje ilgai augęs Sanderis Raieste bei Lietuvoje puikiai pažįstami Kristianas Kullamae ir Siimas-Sanderis Vene.

Estai nestokoja ir praradimų – dėl traumų čempionatą praleis Maikas Kotsaras bei Kerras Kriisa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos rinktinės dvyliktukas: Henri Drellas (Tenerifės „La Laguna“), Kregoras Hermetas, Martas Rosenthalis (abu – Talino „Kalev“), Janari Joesaaras (Sarajevo „Bosna“), Mikkas Jurkatammas (Avelino „Scandone“), Arturas Konončukas (Bursos „Bursaspor“) , Kristianas Kullamae (Panevėžio „Lietkabelis“), Sanderis Raieste (Mursijos UCAM), Joonas Riismaa (Kantu „Pallacanestro“), Matthiasas Tassas (Varšuvos „Legia“), Kasparas Treieris (Neapolio „Basket“) ir Siimas-Sanderis Vene („Šiauliai“).

Pasirengime estai sužaidė penkis mačus – startavo nesėkme prieš Lietuvą (68:89), vėliau nugalėjo Izraelį (93:81), Sakartvelą (75:70) ir Švediją (88:87), o finišavo pralaimėjimu prieš Didžiąją Britaniją (62:72).

Europos čempionatą Heiko Rannulos auklėtiniai pradės A grupėje, kartu su Serbija, Turkija, Čekija, Latvija ir Portugalija.

K.Kullamae vėl ėmėsi lyderio vaidmens (FIBA Europe nuotr.)
Būsimi Lietuvos varžovai tašku nusileido estams

