TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

12-tukas aiškus – graikai atsisveikino su paskutiniu žaidėju

2025-08-24 23:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 23:07

Graikijos rinktinė sužaidė paskutines kontrolines rungtynes su prancūzais, po kurių paaiškėjo, kuris žaidėjas paskutinis palieka nacionalinę komandą.

G.Antetokounmpo ves į priekį graikus

0

Juo tapo sezonui Luisvilio universitete ruoštis vyksiantis Vangelis Zougris.

Graikijos rinktinė: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandras Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK) ir Thanasis Antetokounmpo.

Rugpjūčio 27-ąją startuosiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kartu su Ispanija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru. Pirmenybių atkrintamosios vyks Rygoje, finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.

