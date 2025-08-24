Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Taip ir nenugalėti: prancūzai susitvarkė ir su Graikijos rinktine

2025-08-24 22:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 22:09

Paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą surengė Prancūzijos ir Graikijos rinktinės.

Prancūzija neklupo nė sykio

Paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą surengė Prancūzijos ir Graikijos rinktinės.

0

Prancūzai po pertraukos nulaukė mačą ir 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16) palaužė graikus. Prancūzijos rinktinė lieka nesuklupusi pasirengime, graikai turi 4 pergales ir 3 nesėkmes.

Nugalėtojams 16 taškų pridėjo Theo Maledonas, 14 – Guerschonas Yabusele (3/3 trit.), 12 – Zaccharie Risacheras, po 10 – Alexandre‘as Sarras ir Bilalas Coulibaly.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pralaimėjusiems 20 taškų rinko Giannis Antetokounmpo, 12 – Kostas Sloukas, po 10 – Tyleris Dorsey ir Vassilis Toliopoulos (3/7 trit.).

Graikai C grupėje kausis su Kipru, Italija, Sakartvelu, Ispanija, Bosnija ir Hercegovina. D grupėje Prancūzija susitiks su islandais, slovėnais, lenkais, belgais, izraeliečiais.

