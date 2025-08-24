Pristatytas galutinis Turkijos rinktinės dvyliktukas Europos krepšinio čempionatui

Į galutinę sudėtį pateko: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane’as Larkinas ir Šehmusas Hazeras.
Turkai Europos pirmenybes pradės A grupėje kartu su Portugalija, Estija, Latvija, Serbija ir Čekija.
Daugiau nei pusė Turkijos dvyliktuko yra rungtyniavę NBA, o šiuo metu šioje lygoje žaidžia du. Vienas jų – 23-ejų Hjustono „Rockets“ centras A. Šengunas. Praėjusį sezoną jis rinko po 19,1 taško, 10,3 atkovoto kamuolio ir 3,9 rezultatyvaus perdavimo per 31,5 minutės.
NBA pernai debiutavo ir 22-ejų A. Bona, gimęs Nigerijoje kaip Ikechukwu Okoro, bet dar paauglystėje persikėlęs į Turkiją. Vidutiniškai perr 15,6 minutes, jis pelnydavo 5,8 taško, atkovodavo 4,2 kamuolio ir blokuodavo po 1,2 metimo.
113 rungtynių NBA yra sužaidęs ir dabar Atėnų „Panathinaikos“ atstovaujantis O. Yurtsevenas (5 taškai ir 4,6 atkovoto kamuolio per 11,8 minutės). Puolėjas C. Osmanas NBA yra sužaidęs 476 mačus (9,3 taško per 22,7 minutės), F. Korkmazas – 328 (6,8 taško per 16,6 minutės), naturalizuotas amerikietis Sh. Larkinas – 256 (5,5 taško per 19,1 minutės), o O. Bitimas – 23 (3,5 taško per 11,7 minutės).
Pasiruošimo ciklą turkai pradėjo pralaimėjimais Lietuvai (70:81) ir Vokietijai (71:73), tačiau vėliau įveikė Čekiją (79:65), Lietuvą (84:81) bei Juodkalniją (96:85).
Didžiausius pasiekimus Turkijos rinktinė iki šiol yra pasiekusi namuose – 2001 m. iškovotas Europos čempionato sidabras, 2010 m. pasaulio vicečempionų titulas. Tačiau Europos čempionatuose į ketvirtfinalį ši komanda nepateko jau nuo 2009-ųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!