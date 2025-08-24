Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas laukia varžovo „Rafa Nadal Open“ pagrindiniame etape, Berankis pasitraukė iš turnyro

2025-08-24 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 21:09

Sekmadienį Ispanijoje ištraukti ATP „Challenger" serijos „Rafa Nadal Open" vyrų teniso turnyro burtai.

Edas Butvilas („Eupago Porto Open“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Ispanijoje ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyro burtai.

0

Iš JAV į Ispaniją atskridęs 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) savo varžovo pagrindiniame etape dar turės palaukti. Burtai lėmė, kad pirmajame rate lietuvis susitiks su vienu iš kvalifikaciją įveiksiančių tenisininkų. Tai reiškia, kad E. Butvilo varžovas turėtų paaiškėti tik antradienį.

E. Butvilas pasirodys ir dvejetų varžybose, kur kartu su Abdullah Shelbayhu iš Jordanijos bandys nugalėti filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą.

35-erių Ričardas Berankis (ATP-380) buvo užsiregistravęs žaisti turnyro kvalifikacijoje, bet vėliau nusprendė išsibraukti iš dalyvių sąrašo. Praėjusią savaitę lietuvis atsisakė žaisti ir ATP „Challenger“ turnyre Graikijoje. Lietuvis nežaidė nuo rugpjūčio 4 d., kai dėl traumos pasitraukė iš ATP „Challenger“ turnyro Poznanėje (Lenkija).

R. Berankis artimiausiu metu praras 16 reitingo taškų ir veikiausiai iškris iš 400-uko.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

