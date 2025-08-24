Juozas Baikštys su vokiečiu Nyderlanduose tapo šuolių į aukštį varžybų nugalėtojais

Lietuvis antru bandymu įveikė 2.21 m aukštį (2.00/1 2.05/1 2.10/1 2.14/1 2.18/2 2.21/22.24/xxx). Tiek pat klaidų padarė ir tokį patį aukštį įveikė vokietis Falkas Wendrichas, pasidalinęs pergalę su lietuviu.
Trečią vietą pasidalino 2.18 m aukštį įveikę graikas Antonios Merlos bei belgas Jefas Vermeirenas. Iš viso vyrų varžybose dalyvavo 11 sportininkų.
Kiek anksčiau šiemet J. Baikštys pakartojo karjeros rekordą, kai įveikė 2.27 m aukštį. Tai tuo pačiu yra ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!