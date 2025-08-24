Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Juozas Baikštys su vokiečiu Nyderlanduose tapo šuolių į aukštį varžybų nugalėtojais

2025-08-24 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 21:03

Sekmadienį Juozas Baikštys tapo vienu iš dviejų 24-ųjų tarptautinių šuolių į aukštį varžybų Zutermere (Nyderlandai) nugalėtoju.

Juozas Baikštys | Roko Lukoševičiaus nuotr.

0

Lietuvis antru bandymu įveikė 2.21 m aukštį (2.00/1 2.05/1 2.10/1 2.14/1 2.18/2 2.21/22.24/xxx). Tiek pat klaidų padarė ir tokį patį aukštį įveikė vokietis Falkas Wendrichas, pasidalinęs pergalę su lietuviu.

Trečią vietą pasidalino 2.18 m aukštį įveikę graikas Antonios Merlos bei belgas Jefas Vermeirenas. Iš viso vyrų varžybose dalyvavo 11 sportininkų.

Kiek anksčiau šiemet J. Baikštys pakartojo karjeros rekordą, kai įveikė 2.27 m aukštį. Tai tuo pačiu yra ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas.

