TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Matas Vasiliauskas Graikijoje debiutavo ATP „Challenger“ turnyre

2025-08-10 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 18:30

Graikijoje sekmadienį prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Hersonissos Challenger 3“ vyrų teniso turnyras. Kvalifikacijos starte pirmą kartą tokio lygio turnyre žaidęs 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1593) per pusantros valandos 3:6, 4:6 nusileido metais vyresniam italui Pietro Fellinui (ATP-561), kuris iškovojo jau 11-ą pergalę paeiliui.

Matas Vasiliauskas | Instagram.com nuotr

Graikijoje sekmadienį prasidėjo ATP „Challenger" serijos „Hersonissos Challenger 3" vyrų teniso turnyras. Kvalifikacijos starte pirmą kartą tokio lygio turnyre žaidęs 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1593) per pusantros valandos 3:6, 4:6 nusileido metais vyresniam italui Pietro Fellinui (ATP-561), kuris iškovojo jau 11-ą pergalę paeiliui.

0

Pirmajame sete P. Fellinas vienintelį „break pointą“ susikūrė aštuntajame geime ir jo italui užteko įgyti pergalingą pranašumą. Antrajame sete italas iniciatyvą perėmė anksčiau (2:3), bet M. Vasiliauskas jau kitame geime atsakė realizuotu „break pointu“ (3:3). Vėliau tenisininkai dar kartą apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis (3:4, 4:4). Devintajame geime P. Fellinas vėl realizavo „break pointą“ (4:5), o M. Vasiliauskas dešimtajame geime tuo pačiu atsakyti nepajėgė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vasiliauskas atliko tik 6 neatremtus smūgius (varžovas – 16) ir po antrųjų savo padavimų pelnė vos 41 proc. galimų taškų (varžovas – 67 proc.).

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Italas šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Iki šių metų P. Fellinas neturėjo profesionalų vienetų turnyrų titulų, bet per 2025 m. jau iškovojo 3 tokius trofėjus žemiausios kategorijos ITF turnyruose.

P. Fellinas į Graikiją atskrido iš Salvadoro, kur žaidė fantastiškai – laimėjo 2 ITF turnyrus per 2 savaites ir pasiekė 10 pergalių iš eilės.

M. Vasiliauskui už žaidimą kvalifikacijoje atiteko 190 JAV dolerių.

Dalyvių sąraše kurį laiką buvo ir 35-erių Ričardas Berankis (ATP-372), kuris pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą. Deja, vėliau pranešta, kad R. Berankis iš sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti, kad lietuvis šią savaitę turnyrą Lenkijoje turėjo baigti dėl traumos.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

